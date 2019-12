Einen Fußballfreund, der etwas auf sich und sein zeitgemäßes Verständnis von diesem Sport hält, bringt der Besuch in einem Bundesligastadion in ein Dilemma: Hebt ihn eine wilde Sause wie das 3:3 zwischen Dortmund und Leipzig am Dienstag vom Sitz oder lässt er sich den Spaß von einem der unzähligen Abwehr- und sonstigen Fehlern vermiesen?

Der Kenner, der sich bei diesem kulturell fraglichen Event gehen lässt, könnte sich am nächsten Tag fühlen, als hätte er letzte Nacht auf einer Schlagerparty verbracht. Beste Stimmung ab dem dritten Bier. Dann fragt er sich: "Hab ich wirklich Fiesta Mexicana mitgegrölt? Sind mir bei der Kleinen Kneipe die Tränen gekommen? Hab ich bei Roland Kaiser die Tanzfläche gestürmt? Und wieso kenne ich eigentlich Abenteuerland auswendig?"

Der 17. Spieltag an diesem Wochenende war untypisch, offenbar waren viele Teams schon Stille-Nacht-Modus. Doch die Bundesliga, deren Hinrunde am Sonntag enden wird, erlebt eine Saison der bunten Knalleffekte. Torschlachten, unvorhersehbare Wendungen, Bayern-Niederlagen, Schlagabtäusche bis zum Abpfiff – das alles ist wahnsinnig unterhaltsam. Doch die Liga stellt auch eine Geschmacksfrage: Darf man diesen angriffslustigen und rasanten, aber auch rohen, leicht trashigen Fußball schön finden?

Aber unbedingt! Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten und für seine Liebe zu Musicals oder Achterbahnen muss man sich nicht schämen.

Die Bundesliga ist ein volksfesthaftes Spektakel. Es geht hin und her, links, rechts, vor und zurück. Ständig wogen auf dem Platz große Wellen ungebrochen durch verwaiste Mittelfeldreihen und anarchische Abwehrverbünde. Beim Kirmesboxen zwischen Bayern und Leverkusen (1:2) vor drei Wochen lief alle drei Minuten irgendeiner alleine auf den Tormann zu. Der von Leverkusen und einer unerklärliche Fügung verhinderten einen Kantersieg der Bayern, selbst ein zweistelliger war möglich.



Es sind die Torjäger, die von dem Chaos profitieren. Robert Lewandowski nutzte die Freiräume, die sich ihm ständig auftun, zu neunzehn Treffern, Timo Werner, der in Dortmund zweimal den Ball vom Gegner serviert bekam, zu achtzehn. Aber auch Rouwen Hennings vom Aufsteiger Düsseldorf hat schon zehnmal getroffen.

Ursprünglich, wie auf dem Bolzplatz

Die Bundesliga macht Remmidemmi und Ruckizucki, mehr Tore fielen zuletzt Mitte der Achtziger, als, vielleicht kein Zufall, Modern Talking zum Höhenflug ansetzte. Bei Leipzig sind es rekordverdächtige vier pro Spiel, der Herbstmeister schoss in allen siebzehn Spielen mindestens ein Tor. Auf der anderen Seite treffen selbst die schlechtesten deutschen Mannschaften mindestens einmal alle neunzig Minuten. Das gibt es in keiner anderen der großen Ligen der Welt. Ebenso nicht, dass jeder Verein mehr als ein Gegentor pro Spiel gefangen hat.



Das 0:0 zwischen Hertha und Gladbach am Samstag war das erste torlose Spiel seit Oktober und erst das fünfte in dieser Hinrunde. Das ist etwa halb so oft wie der Durchschnitt.

Welch Kontrast zum spanischen Clásico zwischen Barcelona und Madrid in dieser Woche. Dort sah man zwar nicht die flipperhaften Ballverluste und Dribblings ins Nichts, wie man sie aus Deutschland kennt, stattdessen von Trainern strategisch angeordnete Kollektive sowie eine Abfolge von wohltemperierten Pässen. Das gehört ins Feuilleton, aber das Spiel endete eben auch 0:0. Bei einer Bach-Fuge kann durchaus das Adrenalin steigen, aber eben auch bei einem breitbeinigen Gitarrensolo am Bühnenrand, auch, wenn nicht jeder Ton sitzt. Hauptsache, es knallt!

In Deutschland wird weniger rumtaktiert, hier ist Fußball noch das Spiel der Spieler. Von solchen, die schnell und viel rennen, scharf schießen können und auch am Ball gut sind, hat das Land genug. Und so geht es in Bundesligakicks manchmal so freigeistig und ursprünglich zu wie im Park oder auf dem Bolzplatz, wo sich die Mannschaften selbst organisieren.