7,30 Meter weit sprang Malaika Mihambo bei der Leichtathletik-WM in Doha. Der zweitbeste Sprung einer deutschen Frau überhaupt und eine der größten sportlichen Leistungen des Jahres 2019. Kein Wunder, dass die 25-Jährige aus Heidelberg auch Sportlerin des Jahres wurde. Malaika Mihambo aber hat nicht nur Sport im Kopf. Sie hat ein Studium der Politikwissenschaft abgeschlossen und macht nun ihren Master in Umweltwissenschaften an der Fernuniversität Hagen.



ZEIT ONLINE: Frau Mihambo, Sie studieren Umweltwissenschaften. Was lernt man da?

Malaika Mihambo: Verschiedenes. Mein erstes Modul war Umweltpsychologie. Dabei geht es darum, wie Menschen die Reize der Umwelt wahrnehmen, verarbeiten und wie die Umwelt uns beeinflusst. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Kinder sich besser konzentrieren können, wenn eine Zimmerpflanze im Klassenzimmer steht. Es reicht sogar schon, nur ein Bild von einer Landschaft an der Wand hängen zu haben, um nachweislich Erholungseffekte zu erzielen. Das fand ich sehr interessant. Wenn ich im Büro arbeiten würde und die Wahl zwischen abstrakter Kunst und einem Landschaftsbild hätte, wüsste ich jetzt, was ich wählen würde.

ZEIT ONLINE: Waren Sie schon einmal bei Fridays for Future?

Mihambo: Ich kein Demo-Typ. Ich finde die Bewegung aber super und teile die Ansichten. Zu sagen: "Hört auf die Wissenschaft" und "Wir müssen mehr tun, um das Klima zu schützen" – da stehe ich voll dahinter.

ZEIT ONLINE: Was tun Sie, um das Klima zu schützen?

Mihambo: Ich ernähre mich hauptsächlich vegetarisch, manchmal auch vegan. Ich versuche, weniger Kosmetikprodukte zu kaufen, achte immer auf die Inhaltsstoffe und versuche, Mikroplastik zu vermeiden. Ich versuche zudem, viel deutsches Gemüse zu kaufen, am liebsten saisonal und aus dem Bioladen. Außerdem habe ich seit zwei Jahren einen Wasserfilter und verwende schon seit Jahren keine Plastikflaschen mehr.

ZEIT ONLINE: Und als Profisportlerin?

Mihambo: Mit meinem Beruf ist es natürlich schwierig, nicht zu fliegen. Ich kann nicht auf einem Segelboot zur Leichtathletik-WM fahren, weil ich nicht so seefest bin und man auf einem Schiff auch nicht wirklich gut trainieren kann. Ich fahre auch nicht so oft ins Trainingslager wie andere Athleten. Letztendlich gebe ich mein Bestes, glaube aber auch, dass es noch nicht genug ist.

ZEIT ONLINE: Kein schönes Gefühl. Haben Sie Angst vor dem Klimawandel?

Mihambo: Angst nicht. Ich bedauere eher, was alles kaputt gemacht wird. Wenn ich daran denke, dass Palmöl das Öl ist, das am häufigsten in Lebensmitteln zu finden ist, teilweise auch in Kosmetika, finde ich das erschreckend. Zumal dafür eigentlich immer Regenwald abgeholzt wird, Monokulturen hochgezogen werden und nach ein paar Jahren der Boden ausgelaugt ist. Das kann ich nicht mehr mit gutem Gewissen kaufen. Aufrechnen geht auch nicht. Zu sagen "Wenigstens habe ich heute kein Fleisch gegessen" reicht mir nicht.

ZEIT ONLINE: Wie schwer fällt es Ihnen, umweltbewusst zu leben? Gibt es eine Sünde, von der Sie nicht loskommen?

Mihambo: Ich kann nicht aufs Auto verzichten. Wenn ich beispielsweise zur Physiotherapie fahre, benötige ich mein Auto, sonst wäre ich drei Stunden unterwegs. Allerdings versuche ich für kurze Strecken, wenn ich zum Beispiel zum Training fahre oder für Einkäufe, das Fahrrad zu nehmen. Zukünftig möchte ich noch mehr Bahn fahren und weniger fliegen.