Mitte Dezember. Das Training der Ersatzspieler in lauer Frühlingsluft ist zu Ende. Mit seinen drei Co-Trainern spielt Marco Rose "Ball vor die Mauer": An einer Wand steht in großen Buchstaben "Die Fohlen"; Ziel ist es, jeden Buchstaben nacheinander zu treffen. Das kann auch bei Ex-Profis eine Weile dauern. Dann kommt der Trainer frisch geduscht zum Interview.

ZEIT ONLINE: Haben Sie auch bei so einem Gebolze Ehrgeiz?

Marco Rose: Immer! Das ist ja ein Spiel – und das willst du gewinnen.

ZEIT ONLINE: Kann man das Gewinnenwollen trainieren?

Rose: Auf jeden Fall! Ein Stück weit hat man es natürlich in sich. In einem Mannschaftssport trägt auch die Gruppe dazu bei, dass du diesen Willen entwickeln kannst. Wenn du es auf das Niveau geschafft hast, wenn du Bundesliga-Spieler bist, dann hast du viele andere hinter dir gelassen. Dafür braucht man Durchsetzungsvermögen. Natürlich kommt auch Talent dazu. Aber ohne Sich-Quälen-Können funktioniert es nicht auf Topniveau.

ZEIT ONLINE: Ist solcher Siegeswille angeboren?

Rose: Viele Faktoren spielen eine Rolle. Die Lebensumstände. Kommst du aus einer Sportlerfamilie? Auch der Verein, bei dem du groß wirst, ist wichtig.

ZEIT ONLINE: Mönchengladbach hat nach 17 Spieltagen zwei Punkte mehr als es zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahrs hatte. Ist das für Sie ein großer Erfolg?

Rose: Die zwei Punkte spielen für mich keine Rolle. Ich würde ja auch erwarten, dass wir nicht vergleichen, wenn wir weniger Punkte hätten. In der Öffentlichkeit wird natürlich darüber geredet. Es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass wir so eine gute Bundesliga-Hinrunde gespielt haben.

ZEIT ONLINE: Was war denn Ihre Erwartung?

Rose: Ich habe mich für den Verein entschieden, weil ich wusste, dass er Ambitionen hat. Weil Qualität im Kader und im Drumherum steckt. Aber mir war auch klar, dass es Widerstände zu überwinden gibt mit einem neuen Ansatz. Wie schnell greift der? Den Erfolg der letzten Saison habe ich dabei nie als Bürde oder Druck empfunden.

ZEIT ONLINE: Wie weit kann ein Verein wie Gladbach überhaupt kommen? Sind nicht die internationalen Top-Clubs wie in einer gated community unter sich – und man kommt einfach nicht rein?

Rose: Das wollen wir ein Stück weit widerlegen. Wir sollten uns große Ziele setzen, das ist wichtig. Aber genauso wichtig ist, dass wir die Situation nicht verkennen: Vorne mit dabei zu sein, ist eine außergewöhnliche Leistung. Aber wir haben sie uns auch zugetraut. Genauso muss man aber akzeptieren, wenn uns die Sachen auch mal nicht so leicht von der Hand gehen. Auch das gehört dazu – Aus im DFB-Pokal, Aus in der Europa League.

ZEIT ONLINE: Wie konkret formulieren Sie ein Ziel für die Mannschaft?

Rose: Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, plakative Ziele rauszuknallen. Ich finde es aber auch nicht motivierend, immer nur zu sagen: Wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Wir drücken es anders aus: Wir wollen jedes Spiel gewinnen, unabhängig vom Gegner. Das klingt vielleicht auch erstmal langweilig. Aber wir wollen uns das zutrauen: immer auf Sieg zu spielen, sehr aktiv, egal ob gegen den Tabellenletzten oder den Tabellenersten.

ZEIT ONLINE: Den Glauben an das eigene System zu stärken – wie macht man das? Die spezifische Drucksituation eines Spiels können Sie im Training ja nicht simulieren.

Rose: Man muss es sich erarbeiten. Das ist das Geheimnis großer Mannschaften. Barcelona. Bayern. Madrid. Mannschaften, die ständig um Titel spielen. Die diesen Glauben immer haben, weil es für sie gar keine Alternative zum Gewinnen gibt. Wir hatten in dieser Saison auch schon Spiele, in denen wir diese Überzeugung auf den Platz gebracht und 90 Minuten maximal auf Sieg gespielt haben. Das ständig zu schaffen, ist der nächste Schritt. Sich nicht von eigenen Fehlern, vom Gegner, vom Publikum, das unruhig wird, beirren zu lassen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Feld.

ZEIT ONLINE: Beim Aus in der Europa League gegen Istanbul hatte man den Eindruck, dass Richtung Spielende die Angst vorm Ausscheiden größer war als die eigene Überzeugung. Oder täuscht der Eindruck?

Rose: Nein, den würde ich teilen. Und genau darum geht’s. Fußball wird von Menschen gespielt. Und so ein Spiel entwickelt sich. Du bist 90 Minuten klar überlegen, führst 1:0, bekommst die Chance aufs zweite Tor, machst es nicht, bekommst vor der Pause ein Gegentor. Dann geht im Stadion das Nachdenken los – bei den Jungs aber auch! Dann bespricht man in der Pause, dass all das mit einem nichts machen darf. Dass du weiter auf das zweite Tor spielen musst. Dennoch läuft es auf einen Showdown zu. Und du weißt genau, wo das alles enden kann. Daran wollen wir noch arbeiten: An der Selbstverständlichkeit, mit der wir so ein Spiel früher für uns entscheiden. Oder, wenn das nicht gelingt, es mit der Überzeugung zu Ende zu kämpfen und zu arbeiten, dass es zumindest beim 1:1 bleibt.

ZEIT ONLINE: Fühlen Sie sich in solchen Momenten ohnmächtig?

Rose: Die Überzeugung, solche Endspiele zu gewinnen, muss schon vor dem Spiel manifestiert sein. Die Frage ist immer: Wie wirkst du ein, wenn du das Unheil kommen spürst? Wie wechselst du – offensiv oder doch einen Verteidiger? An die Köpfe kommst du nicht mehr ran, es weiß eh jeder im Stadion, was passieren kann. Gehst du jetzt hin, pushst die Spieler und zappelst draußen rum – und machst sie damit am Ende ganz kirre? Das ist ein sehr schmaler Grat.