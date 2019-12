Zwei deutsche Radsportler sollen Teil des Blutdopingrings um den Erfurter Sportarzt Mark S. und dessen Komplizen sein. Es handele sich um deutsche Profis aus "hochklassigen Pro-Tour-Teams", berichtet die ARD-Dopingredaktion. Die Sportler hätten auch an der Tour de France teilgenommen, einer sei noch aktiv.

Bislang war bekannt, dass im Rahmen der Operation Aderlass 23 Sportler aus acht europäischen Ländern Blutdoping an sich haben durchführen lassen. Bei den beiden neuen Fällen beruft sich die ARD auf den Münchner Oberstaatsanwalt Kai Gräber, der allerdings nicht die Sportart genannt habe. Der ehemalige deutsche Radprofi Danilo Hondo hatte bereits im Mai ein Doping-Geständnis abgelegt.

Gräber hatte in der vergangenen Woche vor dem beim Landgericht München II Anklage gegen den mutmaßlichen Drahtzieher Mark S. und vier Helfer erhoben. Das Gericht muss nun entscheiden, ob es den Prozess eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Erfurter Arzt und seinen Helfern vor, verbotene Dopingmethoden gewerbsmäßig und teilweise bandenmäßig angewandt beziehungsweise Beihilfe dazu geleistet zu haben. Der Arzt sitzt in Bayern in Untersuchungshaft, ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Sportlerkörper dienten als menschliche Blutkonserven

Der ARD-Bericht zeigt SMS-Protokolle und Details über die Methoden, mit denen Mark S. das Blutdoping betrieben haben soll. Manchen Sportlern habe der Erfurter Arzt das Blut vor dem Wettkampf zugeführt und direkt danach wieder entzogen.

Teils soll er die Körper der Athleten als lebendige Blutkonserven genutzt haben: Demnach sollten die Sportler ihr eigenes Blut im Flugzeug zu den Winterspielen nach Südkorea transportieren, indem es ihnen kurz vor dem Abflug injiziert und nach der Landung entnommen wurde. Kurz vor dem Wettkampf wurde es ihnen dann erneut eingespritzt.



In die Blutdopingaffäre waren zuvor schon einige Radprofis involviert. Unter anderem wurden der frühere Sprintstar Alessandro Petacchi, die beiden Österreicher Stefan Denifl und Georg Preidler sowie der Kroate Kristijan Đurasek bereits gesperrt.

"Die Gier nach Gold" löste Ermittlungen aus

Die Ermittlungen ausgelöst hatte der ARD-Film "Die Gier nach Gold". Der ehemalige österreichische Skilangläufer Johannes Dürr hatte darin Blutdoping zugegeben. Es folgten Razzien bei der Ski-WM in Seefeld und in Erfurt im Februar dieses Jahres.

Die mutmaßlichen Manipulationen des Dopingnetzwerkes fanden auf der größtmöglichen sportlichen Bühne statt. "Wir haben praktisch jegliche Art an hochkarätigen sportlichen Wettbewerben und Veranstaltungen ermittelt", sagte Gräber. "Es geht von Olympischen Spielen über Welt- und Europameisterschaften bis zu nationalen Meisterschaften."

Insbesondere im Radsport sei "praktisch jegliches Großereignis" betroffen: Tour de France, Giro d'Italia, Tour de Suisse und andere Radrundfahrten in mehreren Ländern. Er habe "noch keinen vergleichbaren Fall gesehen", sagte der Staatsanwalt. "Das ist insgesamt eine große Geschichte, die nicht mit anderen Fällen verglichen werden kann."