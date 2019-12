Fußballtrainer Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Der 52 Jahre alte Teammanager gab in einer Videobotschaft auf der Website der Reds bekannt, sich bis 2024 an den Club gebunden zu haben. Der bisherige Vertrag des früheren Bundesliga-Coachs von Borussia Dortmund und Mainz 05 lief bis zum 30. Juni 2022.



"Wir haben uns entschlossen, das fortzusetzen, was bislang nicht so schlecht gelaufen ist", sagte Klopp in dem 89-sekündigen Video: "Wir lieben es, hier zu sein. Es ist ein wunderbarer Verein, in dem wir uns wie zu Hause fühlen. Es war der richtige Zeitpunkt. Es waren keine schwierigen Verhandlungen. Wir konnten es geheim halten, was heutzutage außergewöhnlich ist. Wir sehen uns – von heute an noch häufiger."

Der Club sei so ein guter Ort, dass er nicht hätte daran denken können, zu gehen, wird Klopp in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Für mich persönlich ist dies eine Absichtserklärung, die darauf aufbaut, was wir bisher erreicht haben und was wir noch erreichen können."

Klopp war im Oktober 2015 zu Liverpool gegangen. Zuvor hatte er den Bundesligisten Borussia Dortmund trainiert und 2011 und 2012 mit dem Team die Meisterschaft geholt. Mit dem Premier-League-Team gewann er im Juni die Champions League. Derzeit führt Liverpool nach dem 16. Spieltag die englische Liga vor Leicester City an.