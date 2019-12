Eigentlich müssten viele Fußballfans nun jubeln. Jemand anderes als Bayern München soll Meister werden, sagten sie immer, doch jetzt steht ein anderes Übel oben: RB Leipzig. So war das nun auch nicht gemeint.

Dieser Tabellenführer, der an diesem Dienstag in Dortmund nicht als Außenseiter antritt, stößt auf Ablehnung. Red Bull hat das Konstrukt RB Leipzig nicht gegründet, um dem Fußball etwas zu geben, sondern mehr Limo zu verkaufen. Der Name Rasenballsport ist so ehrlich wie die angebliche ostdeutsche Identität. Der Verein verstößt außerdem gegen den Geist der Regeln, die sich der deutsche Fußball im Umgang mit Investoren gegeben hat. Dass sich Red Bull eine Filiale in Salzburg hält, die Fußballer nach Leipzig auf dem kurzen Dienstweg zuliefert, ist schlicht unfair.



Was jedoch die Kritiker übersehen oder übergehen: Der Verein mag keine Identität und keine Tradition haben, doch hinter dem Leipziger Erfolg steckt eine sehr simple, aber uralte, ewig junge, romantische Idee. Die Idee von einer Mannschaft, die über Jahre zu einem harmonischen Gefüge wächst und etwas gemeinsam leistet, was man ihren Einzelteilen nie zugetraut hätte. Diese Mannschaft steht für etwas, was den Fußball liebenswert macht. In Leipzig lebt der Geist der elf Freunde.

In Mönchengladbach herrscht die übliche Fluktuation im Profifußball, die aktuelle Offensive zum Beispiel hat wenig mit der von vor zwei Jahren zu tun. Dortmund wechselt seine Stammelf noch ein bisschen öfter. Bayern München lebt nicht zuletzt von Transfers oder Leihgeschäften.

Scouting mit Weitsicht

Wie bei keinem deutschen Konkurrenten ist in Leipzig über die Jahre ein Kern entstanden. Sieben aktuelle Spieler stiegen bereits 2016 mit Leipzig in die Bundesliga auf: Péter Gulácsi, Willi Orban, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Stefan Ilsanker, Emil Forsberg und Marcel Sabitzer. Zwei weitere, Yussuf Poulsen und Diego Demme, halfen sogar beim Aufstieg in die Zweite Liga 2014, etwa in den Duellen gegen Wacker Burghausen, SV Elversberg und VfB Stuttgart II.



Timo Werner, der 2016 zum Bundesliga-Aufsteiger RB hinzustieß, ist auch schon dreieinhalb Jahre in Sachsen, der Abwehrchef Dayot Upamecano immerhin schon drei. Die Leipziger Elf hat eine Geschichte. Sie hat auch schon schwere Niederlagen erlebt, etwa gegen die Bayern, eine als Herbstmeister 2016, eine im Pokalfinale 2018, jeweils 0:3.

Diese dienstalten Fußballer belegen nicht irgendwelche Kaderplätze. Sie sind die Stützen der Mannschaft. Beim Sieg in Düsseldorf am Samstag standen in der Startelf sechs von ihnen, die schon in Zweitligazeiten in Leipzig waren, beim Sieg gegen Hoffenheim eine Woche zuvor waren es sieben. Beim Champions-League-Spiel in Lyon vorige Woche kamen die beiden Drittligaleipziger Demme und Poulsen zum Einsatz.

Zugänge wie Patrick Schick oder Christopher Nkunku ergänzen die Elf. Doch es sind nicht die Einkäufe aus der Bundesliga-Zeit, die Leipzig so stark machen. Es sind die, die vor langer Zeit mit Weitsicht getätigt wurden, als Leipziger Scouts in St. Pauli, Bochum, Kaiserslautern oder Malmö fündig wurden.