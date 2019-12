Wer spielte wie gegen wen?

Freiburg ist Sieger der Herzen, wieder mal.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Freiburg gegen München. Anfangs gönnten die Bayern den Freiburgern wenig Raum. Nach ein paar verpassten Chancen traf Robert Lewandowski nach einer starken Vorlage von Alphonso Davies. Im Anschluss ließen die generösen Bayern den SC Freiburg mitspielen und vor allem aufs Tor schießen, bis Vincenzo Grifo endlich zum Ausgleich traf. Und die Breisgauer gaben sich nicht mit dem Unentschieden zufrieden, sie stießen immer wieder durch das schlampig gewobene Abwehrnetz der Bayern. Es fehlte nicht viel und Freiburg hätte gewonnen.



Das Beste am Spiel der Bayern war die schulmäßige Brustannahme Manuel Neuers, die er mehrfach zur Anwendung brachte. Doch dann kam ein nahezu unbekannter 18-jähriger Holländer namens Joshua Zirkzee und tat das, was den vielen Stars zuvor nicht gelungen war: Er erzielte in der 92. Minute das Siegtor für die Bayern. Diesen Zungenbrecher muss man sich merken. Überflüssigerweise schoss Serge Gnabry noch ein drittes Tor für den Meister, der den Erfolg in Freiburg und den Vorstoß auf Rang 3 in großem Reigen feierte. Duselsieg der Bayern – die Welt ist wieder in Ordnung.



Was war sonst noch wichtig?

Der 1. FC Köln rollt das Feld von hinten auf. Nach dem Sieg gegen Leverkusen holte er in Frankfurt ein 0:2 auf und gewann 4:2. Wieder sah man den kürzlich noch trüb schauenden Markus Gisdol jubeln. Die verjüngte FC-Elf verlässt die Abstiegsränge und schickt Bremen auf den Relegationsplatz. Und Frankfurt hat der 5:1-Sieg gegen die Bayern Anfang November nicht gut getan. Seitdem hat die Eintracht nicht mehr gesiegt.

Jürgen Klinsmann will mit Hertha in die Champions League, irgendwann. Den nächsten kleinen Schritt dorthin hat er mit dem Sieg in Leverkusen vollzogen, den er lächelnd zur Kenntnis nahm. Schon der zweite Berliner Sieg in Serie, der Lokalrivale Union ist nur noch zwei Punkte entfernt.

Kein schlechtes Spiel, aber keine Tore und wenige Höhepunkte im Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Das Spiel war wegen den Konfrontationen zwischen den katalanischen Separatisten und der Polizei im Oktober verlegt worden.

Ein 41-jähriger Schalker Fan stürzte auf dem Weg ins Stadion in Wolfsburg ohne Fremdeindwirkung so schwer, dass er später verstarb. Die Schalker Fans schwiegen während des Spiels und als die Wolfsburger den Grund erfuhren, taten sie es ihnen gleich.

Das war Teil 1 des 16. Spieltags, mit dem 3:3 zwischen Dortmund und Leipzig.



Was war die Lehre des Spieltags?

In der Bundesliga gibt es ab und an Klatschen. Aber sie kann auch völlig ausgeglichen und unvorhersehbar sein. Freiburg war den Bayern mindestens ebenbürtig. Die Abstiegskandidaten Köln und Berlin gewannen auswärts bei den Europapokalteams Frankfurt und Leverkusen. Der Tabellenletzte Paderborn war fast so gut wie die Gladbacher, die noch Herbstmeister werden können und die per Videobeweis einen superkleinlichen Elfmeter zugesprochen bekamen. Die meisten Tore am 16. Spieltag schossen Mainz (5) und die Kölner (4), die bislang am seltensten getroffen hatten.

Was war das Zitat des Spieltags?

"Bei solch einem traurigen Vorfall spielt Fußball keine Rolle mehr."

Koen Casteels, Tormann des VfL Wolfsburg