Der ehemalige Weltklasseschwimmer Roland Matthes ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Seinen Tod nach kurzer, schwerer Krankheit bestätigte seine Frau der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte die Bild am Sonntag über den Todesfall berichtet.

Matthes galt zu seiner Zeit als der weltbeste Rückenschwimmer und gewann von April 1967 bis August 1974 jeden seiner Wettkämpfe. Bei den Olympischen Spielen 1968 und 1972 gewann er jeweils Doppel-Gold über 100 Meter und 200 Meter Rücken für die DDR. Bei seinen insgesamt drei Olympia-Teilnahmen holte er zudem noch je zwei Mal Silber und Bronze. Dreimal wurde Matthes Weltmeister und fünfmal Europameister. 19 Weltrekorde stellte der gebürtige Thüringer als Schwimmer auf.

Dank seiner Erfolge wurde Matthes in der DDR siebenmal zum "Sportler des Jahres" gewählt. 1981 wurde er in die International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale/Florida aufgenommen. 2004 zeichnete ihn die Stiftung Deutsche Sporthilfe mit der "Goldenen Sportpyramide" aus, 2006 wurde er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

1978 heiratete er Kornelia Ender – ebenfalls eine sehr erfolgreiche DDR-Schwimmerin der damaligen Zeit. Als die Ehe vier Jahre später geschieden wurde, fiel er bei der sportlichen und politischen Leitung in Ungnade. Kurz nach dem Mauerfall ging Matthes im Dezember 1989 in den Westen. Über Kaiserslautern kam er nach Tauberbischofsheim und zu Fechttrainer Emil Beck. Dort war verantwortlich für die physiologische Trainingssteuerung.

1998 kehrte er für drei Jahre als TV-Experte beim ZDF an den Beckenrand zurück. "Wahrscheinlich war ich auch hier zu kritisch", sagte er. Eines hat Matthes aber nie gemacht: mit der DDR und deren System abgerechnet. Er sprach sich gegen "Pharisäertum" im Umgang mit DDR-Erfolgen aus. "Nicht alles ist mit Doping zustande gekommen. Außerdem wurde vermutlich auch im Westen gedopt", sagte Matthes 2008.