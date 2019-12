1. Weil Dirk Nowitzki bei seinem Rücktritt weinte und sich nicht dafür schämte.

2. Weil Jan Frodeno zum dritten Mal den Ironman auf Hawaii gewonnen hat. In Rekordzeit.



3. Und weil das Rennen der Frauen auch eine Deutsche gewann, Anne Haug.



4. Weil Tiger Woods seinen ersten Major-Titel nach elf Jahren holte. Mit 43 Jahren.

5. Weil der französische Skifahrer Johan Clarey mit 38 Jahren und 29 Tagen noch eine Medaille bei der alpinen Ski-WM gewann.

6. Weil der Marathonläufer Eliud Kipchoge die 2-Stunden-Mauer brach.

7. Weil es in Kenia womöglich das erste (aber ziemlich sicher lauteste) Public Viewing eines Marathonrennens gab.

8. Weil San Marino, der Vorletzte der Fußballweltrangliste, das erste Heimtor seit mehr als sechs Jahren geschossen hat.



9. Und Hoffenheims Pavel Kadeřábek das schönste Eigentor der jüngeren Bundesliga-Geschichte.



10. Weil man Kopfballtore auch aus der eigenen Hälfte erzielen konnte.



11. Oder welche mit den Hintern.



12. Weil manche Tore nicht ganz so gut ankamen.



13. Weil auch Schiedsrichter Tore schossen. (Aber wenigstens nicht jubelten.)

14. Weil endlich mal nicht ein Fußballspiel die höchste Einschaltquote des Jahres hatte. 11,9 Millionen sahen das Halbfinale der Handball-WM zwischen Deutschland und Norwegen.

15. Weil die deutschen Handballer sich mit dem Halbfinalaus eine Finalklatsche gegen die Dänen erspart haben.



16. Weil Aries Susanti Rahayu einen neuen Weltrekord im Speed Climbing erkletterte.



17. Weil Nicole Hanselmann so schnell Rad fuhr, dass sie das Männerrennen, das zehn Minuten vorher startete, einholte. Und dann blöderweise warten musste.



18. Weil Fallon Sherrock als erste Frau überhaupt ein Spiel bei einer Darts-WM gewinnen konnte.

19. Und dann gleich noch eins.



20. Weil Frauen die klügsten Freistöße schossen.



21. Weil der einzige deutsche Profi, der im Champions-League-Finale traf, eine Frau war: Dzsenifer Marozsán.



22. Weil zum ersten Mal eine Schiedsrichterin ein bedeutendes Männerfinale pfiff: Stéphanie Frappart leitete das Supercupfinale zwischen Liverpool und Chelsea.



23. Weil Megan Rapinoe Donald Trump verbal den Mittelfinger zeigte.

24. Weil sie Weltmeisterin und Weltfußballerin wurde.

25. Weil sie auch die schönsten Sätze des Jahres sagte: "This is my charge to everyone. We have to be better. We have to love more, hate less. We got to listen more, and talk less."