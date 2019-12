Kann man zugleich für und gegen etwas sein? Aber natürlich: "Der Solidargedanke war immer eine Stärke aller Mitglieder der DFL", sagt Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Er sagt zum gleichen Thema auch: "Wir können mit Werder nicht solidarisch sein, weil es das völlig falsche Zeichen wäre." Den einen zur Solidarität auffordern, während man es selbst nicht ist, das ist für Rummenigge eine offenbar nicht allzu schwere Übung.

Was ihn zu dieser dialektischen Aussage brachte: Die DFL-Vollversammlung der 36 Proficlubs aus erster und zweiter Liga beschloss am Dienstag, Polizeikosten in voller Höhe an Werder Bremen weiterzureichen. Der Bremer Senat hatte der DFL entsprechende Rechnungen für Risikospiele geschickt. Bisher ist das arme Bremen das einzige Bundesland, das Rechnungen für Risikospiele an die DFL schickt.

Werder hat nun angekündigt, den beinahe einstimmigen Beschluss der DFL-Mitglieder gegen sich (32 Clubs waren dafür, RB Leipzig enthielt sich, Werder stimmte dagegen, zwei waren nicht da) möglicherweise juristisch anzufechten. Es wäre das erste Mal, dass ein Bundesligist die DFL verklagt. Deswegen geht der Satz von Rummenigge noch weiter, er hält Werders Klagedrohung für ein Novum, für das er kein Verständnis habe. Auch, weil das Votum gegen Werder fast einstimmig fiel. Solidarität gilt also für alle, die mitmachen.



Ein Standortnachteil für Bremen

Das Raunen von der Klage gegen die eigene Liga ist in diesem jahrelangen Streit die nächste Eskalationsstufe, aber auch die nächste vertane Chance. Zum einen, weil es zeigt, dass es mit der Solidarität der Clubs untereinander nicht weit her ist. Die Kosten belaufen sich bisher auf 2,6 Millionen Euro. Den Vorschlag der Bremer, diesen vergleichsweise überschaubaren Betrag zwischen der Liga, dem Heim- und dem Gastteam aufzuteilen, lehnten die Clubs ab. Auch der Vorschlag des Bremer Senats, einen Fonds einzurichten, in den alle gemeinsam bis zu 40 Millionen Euro einzahlen, hat bei der DFL keine Freunde.

Damit muss Werder die politische Entscheidung des Bremer Senats allein ausbaden, selbst die DFL spricht von einem Standortnachteil eines ihrer Mitglieder. Doch bleibt Werder der einzige Club, dem Gebührenbescheide auferlegt werden?

Der Druck auf die öffentliche Hand, sparsam zu sein, wird nicht weniger, während die Einnahmen des Fußballs weiterwachsen. Das Bremer Vorgehen wurde in diesem März auch vom Leipziger Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil bestätigt. Werden die anderen Innenminister zusätzliches Geld für ihre Polizistinnen einfach so links liegen lassen?

Rheinland-Pfalz hat angekündigt, ab 2020 ähnliche Bescheide auszustellen, auch das Saarland unterstützt den Vorstoß. Hamburg zeigt Interesse. Bayern, Berlin und Niedersachsen sind bisher dagegen. Auf der Innenministerkonferenz wird Bremens Innensenator Mäurer in diesen Tagen um Unterstützung für sein Vorgehen werben.

Auch dieses Treffen hatten die Clubs natürlich im Kopf, als sie gegen Werder abgestimmt haben. Jeder Innenminister soll mitbekommen: Wer zum Stift für die Rechnung greift, unterschreibt damit keinen Antrag auf eine Ehrenmitgliedschaft bei den Clubs seines Bundeslandes. Auch deren Fans sind Wählerinnen und Wähler. Das ist die politische Botschaft der DFL-Abstimmung: Legt euch bloß nicht mit uns an. Auch aus diesem Grund stellte der Bremer Innensenator die Rechnung bisher immer an die DFL und nie an Werder.