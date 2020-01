Als Cori Gauff vor zwei Tagen mit breitem Lächeln das Medienzentrum von Melbourne betrat, war der größte Raum des Gebäudes überbordend voll. Die amerikanischen Kollegen hielten längst die Hände in die Höhe, um Fragen anzumelden. Das Interesse an ihrer erst 15-jährigen Landsfrau nach dem überraschenden Drittrundenerfolg gegen die japanische Vorjahressiegerin Naomi Ōsaka war enorm, nicht alle kamen zu Wort.

Zwei Tage später: Nun gehörte die Aufmerksamkeit einer anderen Amerikanerin, der sechs Jahre älteren, also immer noch 21 Jahre jungen Sofia Kenin. Sie hat das neue Wunderkind besiegt, den entscheidenden Satz gewann sie 6:0. Kenin steht nun zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slams.

Profisport muss kein schnelllebiges Geschäft sein. Man denke an die Herren. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković führen seit rund fünfzehn Jahre die ATP-Tour mit einigen Ausnahmen an. Das Frauentennis ist unberechenbar. Die Australian Open in diesem Jahr sind es ganz besonders.

Seit Federers erstem Wimbledontitel 2003 haben er, Nadal und Đoković unverschämte 54 von 64 Grand-Slam-Titel gewonnen. Insgesamt gab es in dieser Zeit nur sieben andere Sieger bei den vier wichtigsten Turnieren der Welt. Dahinter kämpft bereits die dritte Generation um Anschluss.

Bei den Damen verhält es sich inzwischen gänzlich anders. In der gleichen Zeit gewannen fünfundzwanzig verschiedene Spielerinnen ein Grand-Slam-Turnier. Lediglich Serena Williams (23 Grand Slam-Titel) gehört dauerhaft zu den Titelaspiranten, damals wie heute. Doch seit ihrem letzten Titel bei den Australian Open 2017, ihrer Schwangerschaftspause und der Rückkehr hat die 38-Jährige vier große Endspiele verloren.



Hier in Melbourne schied die Grande Dame zur Überraschung vieler bereits in Runde drei gegen die Chinesin Wang Qiang aus. Der große Traum vom Grand-Slam-Rekord (24) scheint immer mehr zur Bürde zu werden. Expertinnen und Experten sind sich sicher: Ihr läuft die Zeit davon.





Nicht mehr nur eine oder zwei Ausnahmespielerinnen

Stattdessen unterzieht sich das Frauentennis einem immer schnelleren Wandel. Seit 2017 zählte man zehn verschiedene Siegerinnen, darunter die langjährige Nummer eins Angelique Kerber. Deutschlands Aushängeschild, in Melbourne an 17 gesetzt, sagte nach ihrem Achtelfinaleinzug am Samstag: "Im Vergleich zu der Zeit vor zehn Jahren ist unser Tennis viel, viel schneller und athletischer geworden. Auch die Teams um die Spielerinnen herum, Trainer, Physiotherapeuten, Psychologen, Manager sind viel professioneller."



Diese Entwicklung hat, ähnlich wie bei den Herren, zu einem höheren Durchschnittsalter an der Spitze geführt. Dies beträgt in den Top 10 aktuell gut 26 Jahre und damit fünf Jahre mehr als vor zehn Jahren. Außerdem dominieren nicht mehr nur ein oder zwei Ausnahmespielerinnen die Szene.



Auch hier in Melbourne wurde das Feld schnell durcheinandergewirbelt. Noch vor dem Achtelfinale verabschiedeten sich zehn der sechzehn topgesetzten Spielerinnen. Die Dänin Caroline Wozniacki, ehemalige Nummer eins, schied in der dritten Runde aus und beendet nun im Alter von nur 29 ihre Karriere.