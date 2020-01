Kobe Bryant ist tot – Seite 1

Der frühere US-Basketballspieler Kobe Bryant ist bei einem Hubschrauberabsturz getötet worden. Das berichten mehrere US-Medien, darunter der TV-Sender ABC und die Washington Post. Bryant wurde 41 Jahre alt. Der langjährige Spieler der LA Lakers gilt als einer der größten Basketballer der Sportgeschichte.



Laut CNN starben insgesamt fünf Menschen bei dem Absturz im kalifornischen Calabasas. Die Feuerwehr teilte mit, dass es an Bord keinen Überlebenden gegeben habe. Die Absturzursache wird noch untersucht, die Identität der weiteren Opfer gab die Polizei nicht bekannt.



Bryant wurde 1978 in Philadelphia in eine Sportlerfamilie geboren. Sein Vater war der ehemalige NBA-Basketballer Joe Bryant, seine Mutter die ehemalige Los Angeles Sparks-Trainerin Pamela Cox. Als außergewöhnlicher Basketballer galt er schon in der High-School-Liga, von 1996 bis 2016 spielte er als Profi bei den Los Angeles Lakers und zwischen 2008 und 2012 in der US-Nationalmannschaft.

Bei den Lakers entwickelte sich Bryant zu einem der bekanntesten Basketballspieler der NBA und gewann die Meisterschaft fünf Mal. 2008 wurde der Vater von vier Töchtern zum wertvollsten Spieler der obersten US-Basketballliga gewählt. Im Verlauf seiner Karriere gehörte er zu 15 All-Star-Teams der Liga, mehr als jeder andere NBA-Spieler. Erst am Samstag war er durch LeBron James vom dritten Platz der ewigen NBA-Bestenliste verdrängt worden. Der deutsche Basketballer Dirk Nowitzki hatte Bryant 2016 als "Michael Jordan unserer Generation" bezeichnet.