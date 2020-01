FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach 2:0 (0:0)

Mit 2:0 hat Schalke gegen Mönchengladbach im ersten Bundesligaspiel nach der Winterpause gewonnen. Von Beginn an setzte das Gelsenkirchner Team auf Tempo und brachte die Gäste unter Druck. Der erste Torschuss der Partie kam jedoch von den Borussen: Aus 17 Metern scheiterte Alassane Pléa am Schalker Torwart Markus Schubert, der den gesperrten Alexander Nübel ersetzte (5.). In der 7. Minute waren es wiederum die Schalker Suat Serdar und Michael Gregoritsch, deren Torschüsser Yann Sommer im Tor von Mönchengladbach parierte.

Auch in der 28. Minute erzielte Schalke beinahe den Führungstreffer. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte passte Gregoritsch ganz nach vorne zu Benito Raman, Sommer verhinderte mit seinem Fuß gerade noch ein Tor. Bis zum Ende der ersten Halbzeit konnten die Gäste ihren Ballbesitz zwar ausbauen und kamen zu einigen Torschüssen, dennoch gingen die beiden Teams beim Stand von 0:0 in die Halbzeitpause.

In der 48. Minute fiel dann das 1:0 für Schalke. Serdar traf in die rechte untere Ecke nach einer Vorlage von Gregoritsch, Sommer kam an den Ball nicht mehr ran. Zehn Minuten später war es dann Gregoritsch, der das nächste Tor für seine Mannschaft erzielte: Nach einem Ballgewinn am eigenen Sechzehner kam der Ball über eine Passstafette in den Gladbacher Strafraum, von wo aus Gregoritsch einschob und somit auf 2:0 erhöhte.

Die Gastmannschaft versuchte in der nächsten Spielphase, über Distanzschüsse in die Nähe des Schalker Torkastens zu kommen, erfolgreich waren ihre Versuche jedoch nicht. Das Offensivspiel der Gladbacher blieb dafür zu unpräzise. Auch Schalke stand tiefer in der eigenen Hälfte und erschwerte dadurch Angriffe der Gäste, sodass es zum Schluss beim 2:0 blieb.