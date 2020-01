Wie ging es aus?

Handball-EM, Spiel um Platz 5

Deutschland : Portugal 29:27 (14:13, Statistiken hier)



Wie lief das Spiel?

Och, ganz nett eigentlich. Dafür, dass es um Nichts ging. Deutschland und das Überraschungsteam dieser EM, Portugal, lieferten sich ein schönes Hin und Her, einmal führten sogar die Portugiesen mit zwei Toren (49. Minute). Doch Julius Kühn, mit sechs Treffern bester Werfer der Deutschen, Kai Häfner mit intelligenten Pässen, Johannes Golla am Kreis mit vier Toren und die beiden Torhüter mit ihren Paraden sorgten für den deutschen Sieg. Bundestrainer Prokop wollte das Spiel ernst nehmen, immerhin war das Team deshalb von Wien nach Stockholm gereist.

Portugal hatte in der Vorrunde die Franzosen und in der Hauptrunde die Schweden besiegt und damit bestätigt, was Insider vor dem Turnier in diesem Team sahen: eine aufstrebende Handballnation. Neun der 16 Portugiesen spielen beim FC Porto, immer wieder sah man gegen eine neu zusammengewürfelte deutsche Abwehr feine Spielzüge und eingeschliffene Abläufe. Deutschland führte zwar fast das gesamte Spiel über, doch konnte nie davonziehen. Das lag nicht nur an den eigenen Fehlern, den Fehlpässen im Rückraum, einer deutschen Spezialität bei diesem Turnier. Die Portugiesen waren ebenbürtig, auch dank ihres clever eingesetzten Überzahlspiels. Ihr erfolgreichster Werfer, Alexis Borges (vier Tore), spielte am Kreis: Vor allem mit diesen Anspielen hatte der deutsche Innenblock Probleme. Die beiden gesetzten Spieler dort, Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler, saßen mit Verletzungen draußen.

Aber dieses Spiel war zur Selbstfindung gedacht, Prokop lächelte nach Abpfiff und ballte die Faust. Nach der bitteren Niederlage gegen die Kroaten und der Klatsche gegen die Spanier gewann Deutschland sechs seiner acht Spiele bei dieser EM, nur gegen die beiden Finalisten unterlagen sie. Das bietet einen versöhnlichen Blick auf dieses Turnier, dessen Ziel, Halbfinale, aber verfehlt wurde. Weiter geht es mit der Olympiaqualifikation in Berlin. Deutschland wird dort auf Slowenien, Schweden und Algerien oder Angola treffen. Nur die zwei besten Teams kommen weiter.

Portugal?

Ja, genau. Sie haben sich in diesen Tagen in der Handballszene gehörigen Respekt verschafft mit den Siegen gegen Frankreich und Schweden. Der sechste Platz ist für die Portugiesen eine historische Bestmarke. Sie spielen den derzeit vielleicht aufregendsten Handball in Europa: Man sieht bei ihnen No-Look-Pässe, sie haben André Gomes in ihren Reihen, ein 21-jähriges Talent, der auch beim olympischen Hochsprung teilnehmen könnte und von der Bild bereits als "Handball-Ronaldo" geadelt wurde. Sie haben zudem einen Torhüter (Alfredo Quintana Bravo), dessen Spezialität es ist, Würfe aus kürzester Distanz zu halten, und vor allem nutzt Portugal wie kein zweites Team die Variante mit sieben Feldspielern.

Dafür geht der Torhüter für die Dauer eines Angriffs vom Feld, das eigene Team verschafft sich Überzahl. Das aber muss genau einstudiert werden, sonst geraten die Angriffe durcheinander, Ballverluste sind teuer: Zweimal warf der deutsche Torhüter Andi Wolff ins leere Tor. Das deutsche Team hat mit dieser Variante unter Christian Prokop eher schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb verzichtet er darauf. Die Portugiesen aber haben das drauf. Immer wieder fanden sie ihren Kreisläufer Alexis Borges, zwangsläufig ist bei der Sieben-Mann-Variante einer immer frei. Kritiker dieser Regel, die seit ihrer Einführung 2016 kontrovers debattiert wird, wie etwa Ex-Bundestrainer Heiner Brand, sehen im siebten Feldspieler etwas Grundsätzliches: "Das ist nicht, was wir gewollt haben", sagte er nach der Einführung. Den Portugiesen hat es ein Alleinstellungsmerkmal gebracht. Bei den vergangenen Juniorenmeisterschaften (U19, U20, U21) standen ihre Teams immer im Halbfinale. Sie sind das Team der Zukunft.