Eintracht Frankfurt hat seinem früheren Präsidenten Rudolf Gramlich wegen dessen Nazi-Vergangenheit posthum die Ehrenpräsidentschaft aberkannt. Diesen gemeinsamen Entschluss von Ehrenrat und Präsidium hat Präsident Peter Fischer bei der Mitgliederversammlung in Frankfurt mitgeteilt. "Ein Ehrenpräsident muss, egal, was er sportlich Positives erreicht hat, auch moralisch und ethisch ein Vorbild sein", begründete Fischer die Entscheidung. Dafür gab es von den knapp 600 Mitgliedern in der Wolfgang-Steubing-Halle großen Applaus.



Die Entscheidung war erwartet worden. Auf dem Vereinsgelände am Riederwald warb die Eintracht am Wochenende mit dem Slogan "Platz für Vielfalt". Es waren Fahnen von 14 verschiedenen Ländern, von denen derzeit Profis bei der Eintracht aktiv sind, zu sehen.

Gramlich war von 1955 bis 1970 Eintracht-Präsident. In seine Amtszeit fiel die einzige deutsche Meisterschaft des Vereins im Jahr 1959. Die Hessen haben den Fall und Gramlichs Vergangenheit in den vergangenen Jahren zusammen mit einem unabhängigen Institut aufgearbeitet und untersucht. Es habe sich gezeigt, dass Gramlich als Privat- und Geschäftsmann von der Herrschaft der Nationalsozialisten profitiert habe, hieß es. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und dessen Präsident Fritz Keller wollen sich die Vergangenheit Gramlichs nun genauer ansehen.

Vor allem der jetzige Präsident Fischer positioniert sich immer wieder klar gegen rechts. Besonders deutlich wurde das bei der Mitgliederversammlung 2018, als er mit Bezug auf die AfD sagte: "Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt."