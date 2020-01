Wer spielte wie gegen wen?

Sie, liebe Leserinnen und Leser, schenkten Schalke und Freiburg Ihre Liebe, auch Bremen war wieder weit vorn. Bilanz Ihrer Zuwendung an diesen Spieltag: 0:10 Tore. Tja.

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Frankfurt gegen Leipzig. Der Tabellenführer und Herbstmeister verlor. Dabei verlief die erste Halbzeit der Leipziger sogar besser als in den letzten Spielen, bei denen sie stets Anlaufschwierigkeiten offenbart hatten. Bloß, dass sie diesmal versäumten, ihre Dominanz in ein Tor umzuwandeln. Vor allem ließen sie entgegen ihren Chancen in der zweiten Halbzeit nach. Nach dem Rückstand durch einen Wunderschuss des Franzosen Almamy Touré zeigte sich: Gegen Mannschaften, die sich aufs Verteidigen verlegen, tut sich RB schwer. Da fehlt der Elf Julian Nagelsmanns die Klasse, da bleiben ihre Angriffe stecken, als wäre das Fußballfeld ein Beet voll Gelatine. Kurz vor dem Abpfiff vollendete Filip Kostić noch einen Konter. Nagelsmann reagierte mit einer überraschenden Brandrede auf die erste Niederlage seit Oktober: "Wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern und Dortmund, müssen jede Trainingsminute besser nutzen. Ich weiß nicht, ob jeder Spieler das verstanden hat." Seine Spieler schienen ihm nicht zu widersprechen.

Und die Eintracht, die schon Bayern besiegt und Dortmund mit einem Unentschieden geärgert hatte, kämpfte wie zu besten Zeiten und verteidigte wie in der Vorwoche in einem neuen System, nämlich ohne den 36-jährigen Libero Makoto Hasebe. Nach den vielen Niederlagen im November und Dezember erreichte Frankfurt durch den zweiten Sieg in Serie wieder das Mittelfeld und hat sichtbar keine Lust, ein Abstiegskandidat zu sein.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bayern gegen Schalke. Vor dem Spiel stellte der Sky-Reporter die Frage, ob der FC Schalke in den Titelkampf eingreifen könne, wolle, dürfe. Die Tabelle gab diese Spekulation her, der Verein hätte mit einem Sieg mit den Bayern gleichziehen können. Auf dem Platz jedoch lachten die Hühner. Die Königsblauen waren den Bayern nicht im Ansatz gewachsen, litten an totaler Unterlegenheit im Mittelfeld. Das erste und das letzte Tor begünstigte der Tormann Markus Schubert mit Aktionen, die ihn nicht unbedingt qualifizieren, Alexander Nübel auch künftig zu vertreten. Dennoch kam Schalke noch gut davon, denn zwei weitere Bayern-Treffer wurden nach Videosichtung aberkannt.

Bei Bayern hingegen läuft es wieder, Thiago, Leon Goretzka und Thomas Müller waren gut drauf. Erneut nervte die Elf von Hansi Flick den Gegner mit viel Ballbesitz und hohen Flanken an den zweiten Pfosten und dahinter. In der Bundesliga genügt das, um Teams wie Schalke und Hertha zu dominieren.

Wer stand im Blickpunkt?

Erling Haaland. Das Wunderkind lässt nach. Nach dem Hattrick vorige Woche schoss er beim 5:1 gegen Köln nur zwei Stück. Nett anzusehen war allerdings der 5:1-Endstand, als der 19-Jährige erst den Tormann im Speed umkurvte, den Ball kurz vor Linie im Spiel hielt, dann, ein gutes Stück vom Tor entfernt, den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck zielte. Ein Tor mit Zirkel und Geodreieck, Mathe kann er also auch noch. Und wieder ein neuer Rekord für Haaland – fünf Tore in den ersten zwei Spielen hatte vor ihm noch keiner in der Bundesliga hinbekommen. Der Norweger, der Torjäger. Mehr Treffer seinerseits verhinderten Lucien Favre, der ihn noch später einwechselte als vorige Woche, und der Schiedsrichter, der ohne Nachspielzeit abpfiff. Das ist eine zur akzeptierten Gepflogenheit gewordene Unart in der Bundesliga, wenn Spiele wegen Einseitigkeit entschieden sind. Dabei können auch nach der 90. Minute noch Tore fallen, die am Ende der Saison in der Tabelle eine Bedeutung haben können. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Dortmund jedenfalls hatten vollen Eintritt gezahlt und noch nicht genug von Haaland und seinem Grinsen, das sich nach Toren in seinem Gesicht mindestens so lang und breit erstreckt wie ein Fjord an Norwegens Küste.