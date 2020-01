Wer spielte wie gegen wen?

Erstaunlich, in unserer Herzchenwertung gewann RB Leipzig das wirtschaftlich und überhaupt ungleiche Ost-Duell gegen Union Berlin (2.798:2.567).

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Leipzig gegen Union. Der Herbstmeister spielte erneut weiß Gott nicht fehlerfrei, und der Aufsteiger war ihm lange ein ebenbürtiger Gegner, der sogar in Führung ging. Aber die Elf von RB gibt nie auf, sie kommt klar mit ihrer Unvollkommenheit. Beispielhaft waren die drei Tore: Sie entstanden, nicht untypisch für Leipzig, krautundrübenhaft, der Ball landete jeweils zufällig beim Schützen. Doch die machten das Beste draus. Timo Werner gelang beim Ausgleich eigenem Urteil zufolge sein schönstes Bundesligator und später legte er noch eins zum 3:1-Endstand drauf. 20 Treffer hat er inzwischen, so viele wie Robert Lewandowski. Julian Nagelsmanns Elf beeindruckt: In allen neun Spielen seit November, was der bislang halben Saison entspricht, hat sie mindestens drei Tore geschossen.

Das Match hatte ein fankulturelles Vorspiel. Tagsüber gingen rund 2.000 Union-Fans durch Leipzig und protestierten gegen das Red-Bull-Projekt. "In Leipzig stirbt der Fußball", stand auf einem Transparent, die schwarz gekleideten Berliner trugen einen Sarg – und den Fußball symbolisch zu Grabe. Dabei schwiegen sie gespenstisch. Im Stadion skandierten sie: "Ihr macht unseren Sport kaputt." Derweil ließ sich der Leipzig-Chef Oliver Mintzlaff am selben Tag mit den Worten zitiert: "Unsere Arbeit, unser Auftreten und unser Club werden anerkannt, Anfeindungen finden fast überhaupt gar nicht mehr statt."

Welches Spiel durften Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hertha gegen Bayern, die Hauptstadt gegen die Fußballhauptstadt. Das war lange nicht auszuhalten. Der Meister zeigte in der ersten Halbzeit gepflegten Standfußball, erhöhte allerdings nach der Pause das Tempo. Insgesamt war es keine große Leistung des FCB, doch sie genügte zu drei Toren durch Thomas Müller, Thiago und Ivan Perišić sowie einen Elfmetertreffer. Bayern steigt einen Platz und bleibt dran an Leipzig. Jürgen Klinsmanns Elf hingegen quälte einen mit einem 90-minütigen Gewürge. Kein Spielaufbau, kopfloses Mittelfeld, Ballverluste, Stockfehler, Pässe ins Aus. Die ohne jede Initiative kickenden Berliner hofften offenbar, dass die 90 Minuten ereignislos vorbeigingen (und nehmen trotzdem von den Zuschauern dafür Eintritt). Am Ende stand eine 0:4-Klatsche. Als augenzwinkernde Reminiszenz an dessen Zeit in München sangen die Bayernfans: "Klinsmann raus!" Dessen Job ist selbstverständlich nicht in Gefahr, aber Titelträume muss Hertha wohl endgültig aufs nächste Jahr verschieben.

Wer stand im Blickpunkt?

Erling Haaland. Der 19-jährige Norweger kam unter großer Beachtung nach Deutschland, galt und gilt als kommender Weltstar. Dieses große Kind ist offenbar wirklich ein Fabelwesen: Sein Einstand war jedenfalls nicht übel, er hat die hohen Erwartungen übererfüllt. 1:3 lag sein neuer Verein Borussia Dortmund in Augsburg zurück, der Sturm war lau, die Abwehr erwies sich als lahmarschig. Dortmund schien sich aus dem Meisterrennen endgültig verabschiedet zu haben, da wechselte Lucien Favre in der 56. Minute endlich Haaland ein. Drei Minuten später donnerte er den Ball über den Innenpfosten ins Netz. Den BVB durchfuhr neues Leben. Jadon Sancho erzielte den Ausgleich, doch dabei beließ es Haaland nicht. Er schoss noch zwei Tore, wobei das Tor zum 3:5-Endstand besonders bemerkenswert war. Haaland war der Abwehr enteilt und erwischte den Ball nicht ideal, konnte allerdings seinen Fehler durch zwei Berührungen ausgleichen. Dabei hielt er hohes Tempo aufrecht, die Abwehrspieler kamen zu spät. Der Typ ist unwiderstehlich. Ein Hattrick beim Debüt, als Einwechselspieler – das gab es noch nie in der Bundesliga. Noch wichtiger: Bereits nach seinem ersten Einsatz erhielt er Post von Wagner. Nicht nur Dortmund schwärmt von ihm. Manche scheinen sich nun zu fragen: Ist die Bundesliga mit ihm noch dieselbe?



Wirklich innovativ, wie der BVB mit seinen Mängeln in der Defensive transferpolitisch umgeht. Statt das Naheliegende zu tun und schnelle Abwehrspieler zu verpflichten, holt er einen Stürmer, der einfach mehr Tore schießt als die Mannschaft hinten kriegt. Vielleicht hat er trotz der sieben Punkten Rückstand nun dank Haaland doch noch eine reelle Chance auf den Titel. Der selbst hatte auch nach dem Spiel gute Laune versprüht und einen ähnlich coolen Eindruck hinterlassen wie auf dem Feld. Ob er sich erträumt habe, in seinem ersten Spiel drei Tore zu schießen, wurde er vom Reporter gefragt. Nein, entgegnete Haaland, aber zwei. Er, der aus Salzburg nach Dortmund gestoßen war, war zu pessimistisch. Vermutlich hat er sich gewundert, wie viel Raum einem Stürmer in der Bundesliga gewährt und wie naiv hier verteidigt wird. Wir sind hier nicht in Österreich.