Wer spielt wann gegen wen?

Am ersten Spieltag der Rückrunde machten Sie RB Leipzig zum Gewinner. Ja, Sie waren das. Wir haben Sie im Blick.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Köln. Im Freitagsspiel erleben Sie die neuesten außerirdischen Darbietungen von Erling Haaland, der schneller rast als jeder Januarsturm. Seinen drei Toren gegen Augsburg will er in seinem ersten Heimspiel weitere folgen lassen, vielleicht lässt ihn Lucien Favre ja zehn Minuten länger spielen als bei seinem Debüt. Neunzehn Jahre ist der Norweger jung, genauso wie sein kaum unspektakulär kickender Nebenmann Jadon Sancho. Damit gehört man in Dortmund offenbar schon zum alten Eisen, denn ab der kommenden Saison will sich der BVB nochmals verjüngen. Dann soll Youssoufa Moukoko Tore schießen. Dazu müssen sogar die Statuten der DFL geändert werden, denn der Deutschkameruner ist erst 15. Wegen der Krabbelgruppe Dortmund braucht die Bundesliga eine Art Gute-Kita-Gesetz. Geht das so weiter, erleben wir bald den ersten pränatalen Torschützen.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Zumindest Alex Nübel wird Bayern gegen Schalke verpassen. Der Schalker Torhüter, der im Sommer nach München wechselt, ist gesperrt. Seit einigen Wochen dümpelt die Debatte um seinen Wechsel hin und her, in dieser Woche legte sein Berater Stefan Backs nach. Christian Heidel, der frühere Schalke-Manager, habe kein Interesse an Nübel gezeigt, sagt Backs, und als Heidels Nachfolger sich dem Thema gewidmet habe, sei es zu spät gewesen. Heidel wies die Vorwürfe zurück. In München wird sich Nübel dem Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer stellen, "mittelfristig will er ihn verdrängen", sagt sein Berater. Vielleicht sitzt Nübel aber noch länger auf der Bank. Ob er ins Schalker Tor zurückkehrt, ist nämlich offen. Schalkes Trainer David Wagner hatte ihm nach dem Wechsel die Kapitänsbinde weggenommen. "Ich habe damit moralisch meine Schwierigkeiten: Alex wird dafür bestraft, dass er seinen Vertrag erfüllt – in Zeiten, in denen Profis sich ganz anders verhalten", sagt Backs. Vorbildlich verhielt sich Álvaro Odriozola, Bayerns neuer Spieler. "Ich denke an Schalke", lauteten seine ersten öffentlichen Worte in München. Der Baske, der bisher für seinen Geburtsort San Sebastián und Real Madrid spielte und bis zum Sommer von Madrid ausgeliehen wurde, ist ein flinker Rechtsverteidiger, der in Madrid von Zinédine Zidane vergessen wurde.

Wer steht im Blickpunkt?

Manuel Gräfe. Er, der kürzlich wiederholt von den Spielern und Trainern zum besten Schiedsrichter der Bundesliga gewählt worden war, kritisiert seine Gilde, nicht zum ersten Mal. Im Kicker äußert er sich lange und facettenreich über die Gründe, warum deutsche Schiris nicht mehr so gut sind wie früher. Die Ausbilder, sagt Gräfe, lägen zu viel Wert auf Fitness statt auf Persönlichkeitsentwicklung. In der Bundesliga werde nicht nach Leistung angesetzt, womit er nicht zuletzt sich selbst meint, denn er durfte in der Hinrunde nur sechs Spiele leiten. Manche Schiris, gibt er zu verstehen, verstünden zu wenig von Fußball. Weitere Punkte: Die Handregel sollte vereinfacht sowie weniger Handspiele geahndet werden. Die Videotechnik müsse man anpassen, etwa durch einen Challenge-Modus. Außerdem sei die Altersgrenze von 47 nicht zeitgemäß. "Wenn ein Schiedsrichter wegen Altersdiskriminierung klagen würde, bekäme er sicher recht", sagt Gräfe.

Es war auch Gräfe, der den Hoyzer-Skandal aufdeckte und den ehemaligen Schiedsrichterchefs Hellmut Krug und Herbert Fandel Missmanagement und Günstlingswirtschaft vorwarf. Den beiden folgte vor gut zwei Jahren Lutz Michael Fröhlich. Unter ihm sei die Atmosphäre "entspannter", sagt Gräfe. Aber offenbar ist aus seiner Sicht noch immer nicht alles gut unter den deutschen Topschiedsrichtern. Es könne passieren, "dass alle super Leichtathleten sind und die gleiche Frisur haben, aber die Persönlichkeiten fehlen, um korrekt zu urteilen und Spiele richtig zu managen". Immerhin, an diesem Spieltag kann seine Kritik am mangelnden Leistungsprinzip im deutschen Schiedsrichterwesen nicht gelten. Das Topspiel Bayern gegen Schalke pfeift Manuel Gräfe.