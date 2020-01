Wer spielt wann gegen wen?

Echte Liebe gegen echte Arbeiter: Wir sind gespannt, wie Sie sich bei der Herzchenvergabe bei BVB gegen Union Berlin in Ihren inneren Klassenkampf begeben.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Leipzig gegen Gladbach. Herbstmeister gegen Herbstvizemeister, zwei Sieger der Saison, beide bieten den Bayern und den Dortmundern die Stirn. Beide müssen sich auch sputen, um im Meisterkampf zu bleiben. Gladbach holte zuletzt nur zwei Siege aus fünf Spielen, fiel von Rang eins auf drei. Und in Leipzig ist es bis vor einer Woche prima gelaufen. Was man daran erkannte, dass man von Ralf Rangnick nichts hörte. Nun, nach der Niederlage in Frankfurt, meldete sich Leipzigs Ex-Trainer, der heute nur noch Berater ist, öffentlich zu Wort und soll sogar Einzelgespräche mit den Spielern geführt haben. Seinen Nachfolger Julian Nagelsmann wird diese Hilfe sicher unheimlich gefreut haben. Rangnick sagte, es mache ihn "fassungslos", dass Teile der Mannschaft am Tag des Spiels den Starfriseur Sheldon Edwards, alias HD Cutz®, aus London haben einfliegen lassen. Der hat sein Waschen-Schneiden-Legen-Werk sodann auf Instagram gepostet. Nagelsmann soll die Aktion nicht groß gestört haben, aber Rangnick erkannte darin klare Indizien für den Einzug von Protz und Prunk in Leipzig und verpasste seinen Ex-Spielern einen Fön: "Es ist nicht mehr weit bis zum Goldsteak."

Übrigens, vielleicht war es doch keine so gute Idee von Leipzig, den Kapitän und Häuptling Diego Demme, der gut fünf Jahre lang in Leipzig kickte, in der Winterpause nach Neapel ziehen zu lassen. Auf dem Platz ist er stark in der Defensive und beim Friseur genügt ihm offensichtlich manchmal ein Topfschnitt für elf Euro.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Düsseldorf gegen Frankfurt. Weil Friedhelm Funkel nicht mehr da sein wird. Beinahe ein halbes Jahrhundert war er in der Bundesliga, als Spieler und als Trainer. Mehr als 500 Bundesligaspiele bestritten Teams unter seiner Leitung. Und doch war er nicht davor geschützt, dass seine letzte Trainerentlassung einer Meuchelei gleichkam. Sein Vertrag war erst im Dezember verlängert worden. Am Dienstag wurde er erneut zum Trainer des Jahres in Düsseldorf gekürt, der Verein gratulierte auf Facebook. Ein Ablenkungsmanöver, was Funkel nun weiß: Dass keiner aus dem Vorstand bei dieser Abendgala war, hatte den einfachen Grund, dass über sein Ende beraten wurde. Am Mittwoch musste er gehen. Wie es sich für diese gelungene – letzte – Inszenierung in Funkels Karriere gehört, saß er am Mittwochabend wieder auf einer Bühne, als Gast einer Kabarettsendung, als Ex-Trainer. Dabei wird er am Rhein verehrt, er schrieb den Fans einen emotionalen Abschiedsbrief. Der zehnte Platz der vergangenen Saison, das 3:3 in München, das 4:0 auf Schalke: die Umbenennung der Kö in Fu war nur eine Frage der Zeit. Übernommen hatte er die Fortuna als malade Zweitligatruppe, doch wer Funkel holt, kauft den Aufstieg. Kein Trainer stieg so oft in die Bundesliga auf wie er (sechsmal). Hätte die Fortuna also Geduld gehabt, wäre der Wiederaufstieg 2021 so gut wie sicher gewesen. Jetzt trainiert der Thüringer Uwe Rösler in Düsseldorf, der bisher in Skandinavien und England arbeitete. Zuletzt wollte er sich in Schweden und mit einem Haus auf Mallorca zur Ruhe setzen. Zumindest die Dichte an Camp-David-Jacken in seiner neuen Heimat wird ihn an die balearische Insel erinnern.

Wer steht im Blickpunkt?

Der Transferticker. Dieser Freitag ist die letzte Chance für Verstärkungen. Der deutsche Nationalspieler Emre Can kommt offenbar noch nach Dortmund. Findet Bremen auf die Schnelle noch einen Stürmer? Am meisten passiert freilich in der Big City. Hat sich die Hertha satt gekauft – und wird sie ein paar Restposten los? Diese Woche kaufte der Verein des Investors Lars Windhorst zwei "Stars", wie sie in den Berliner Zeitungen genannt werden. Ihre Namen, Lucas Tousart und Krzysztof Piątek, sind noch nicht allen Bundesligafans bekannt. Dafür haben sie zusammen schon fast 50 Millionen Euro Ablöse gekostet. Dazu kommt noch Matheus Cunha, dessen Namen zumindest in Leipzig bekannt ist. Andere Spieler hingegen sollen oder wollen Jürgen Klinsmanns Megaprojekt verlassen, darunter Niklas Stark und Arne Maier. Stark, Europameister mit der U19 und der U21, kam im letzten Länderspiel Deutschlands im November zum Einsatz und hat gute Chancen, für die EM 2020 nominiert zu werden. Und Arne Maier, der im Süden Berlins groß wurde, ist bei der Hertha, seitdem er acht ist. Für den Verein hat er alle DFB-Jugendnationalmannschaften durchlaufen und wird vermutlich auch bald von Jogi Löw berufen. Das ist alles ziemlich irre, aber vielleicht geht es ja gut. Und Erling Haaland steht natürlich im Blickpunkt. Was lässt sich das Dortmunder Rennpferd diesmal einfallen?