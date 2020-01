Wie ging es aus?

Hauptrunde Gruppe 1:Belarus – Deutschland 23:31 (11:18)

Wie lief das Spiel?

Erstaunlich gut für Deutschland. Belarus (Weißrussland) sollte als Gegner eigentlich kein Problem sein, doch nach der mageren Vorrunde war man sich nicht sicher, wozu die deutsche Mannschaft in der Lage ist. Im ersten Hauptrundenspiel legte sie jedoch einen Start-Ziel-Sieg hin. Der Gegner führte nie, Unentschieden stand es zuletzt beim 2:2, nach fünf Minuten hatte Deutschland bereits fünf Tore geworfen. Insgesamt wurden es allein 30 aus dem Feld (nur ein Siebenmeter in der Schlussphase). Christian Prokops Sieben gelangen viele Tempogegenstöße – erste Welle und zweite Welle – und schnelle Tore aus dem Rückraum. Zur Pause war das Spiel so gut wie durch. Nur Mitte der zweiten Halbzeit kam Belarus einmal auf vier Tore heran, aber Deutschland zog wieder davon. So kann's noch was werden mit dem Turnier.

Im Tor überzeugte erstmals der bislang zweifelnde und zu Zweifeln Anlass gebende Andreas Wolff. Vor ihm verteidigte ein aggressiver und beweglicher Innenblock um Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek, dessen Spiel so unprätentiös ist wie seine Frisur. In einer Szene ließ er sich von seinem Gegenspieler umrennen, um ein Stürmerfoul zu provozieren. Lächelnd, wie immer, fiel er um. Schmerz scheint ihm nichts auszumachen. Und vorn erlebte man ein dynamisch angreifendes Team, bei dem alle 14 eingesetzten Feldspieler trafen. Kampf und Körpersprache ließen zudem hoffen, auch die Bank sprang immer auf, um zu pushen. Nicht zuletzt die Fans feierten, ausgestattet mit allerlei schwarz-rot-goldenem Krimskram. In der Hauptrunde spielt Deutschland in Wien, für die Vorrunde mussten sie in Norwegen vor vielen leeren Rängen ran. Worüber etwa Abwehrchef Pekeler motzte.

Welchen Namen muss man sich merken?

Den von Timo Kastening, liebe Handballfans und -trainer. Der Linkshänder aus Hannover-Burgdorf wurde zu Recht zum Man of the Match bestimmt. Sechs Tore warf der schnelle Außenspieler, das eine oder andere Mal nachdem er einen Pass des Gegners abgefangen hatte. Einmal tat er, der noch kein Jahr in der Nationalmannschaft spielt, sogar etwas für die Mannschaftshygiene und überließ, der Hierarchie folgend, den Tempogegenstoß seinem Kapitän Uwe Gensheimer.

Was waren die schönsten, dollsten Szenen des Spiels?

An beiden war Paul Drux von den Füchsen Berlin beteiligt. In der ersten Halbzeit bereitete er ein Tor mit einem genauen Pass aus dem Sitzen vor, den ein Abwehrspieler noch vergeblich im Hechtsprung zu verhindern suchte. In der zweiten Halbzeit bekam Drux bei einer Abwehraktion Bud-Spencer-mäßig eins auf den Kopf, als der Torschütze seine Wurfbewegung zu Ende führte, nachdem er den Ball bereits losgelassen hatte. Kein Foul, doch Drux ging zu Boden. Die beiden imitierten wohl eine Szene aus Vier Fäuste für ein Halleluja. Deshalb lieben wir Handball.

Was heißt das nun?

Deutschland hat noch drei Spiele in dieser Hauptrunde: gegen Tschechien, die Gastgeber aus Österreich, die das Duell gegen Kroatien hoch verloren, und eben gegen diese starken Kroaten. Dieses wohl entscheidende Spiel steht am Samstag an (20.30 Uhr). Die Deutschen müssen es gewinnen, um eine Chance aufs Halbfinale zu wahren. Mit der Leistung vom Sieg gegen Belarus ist das möglich. Kurios: Selbst wenn sie alle drei Spiele gewinnen, können sie ausscheiden.

Und sonst so?

Kastening, der Kabinen-DJ, teilte nach dem Spiel in der ARD mit (oder soll man von einem Geständnis reden?), mit welchen Songs er das Team nach solchen Siegen glücklich macht. Einer ihrer Lieblingssänger ist Ikke Hüftgold, ein Künstler, der mit einem Lied seinen Durchbruch schaffte, dessen Titel kaum zitierfähig ist. Ballermanntrash vom Gröbsten.

Punkten konnte dagegen erneut Bob Hanning mit seiner Garderobe. Vor dem Turnier hatte man sich gefragt, mit welchen Extravaganzen das Fashion Victim bei dieser EM glänzen würde. Der Vizepräsident des DHB, der Rudolph Moshammer des Handballs, dem das SZ-Magazin eine Bilderstrecke widmete, gefiel diesmal in einem Sakko aus rosa Satin über einem neobarock anmutenden Shirt. Wenn er sich mit so was öffentlich zeigt, will man lieber nicht wissen, was er privat trägt. Und auch nicht spekulieren, was er nach dem Spiel noch vorhatte.