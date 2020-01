Während des letzten Spiels der Hauptrunde in Wien, beim unbedeutenden 26:22 gegen die Tschechische Republik, hatte Bundestrainer Christian Prokop eine Haltung eingenommen, die man in zweieinhalb Jahren Amtszeit selten von ihm gesehen hatte. Der Bundestrainer stand vor seiner Bank und vergrub die Hände für ein paar Sekunden in den Taschen seiner Trainingshose. Prokop, im Spiel normalerweise unter Starkstrom, an der Seitenlinie auf- und abmarschierend, machte tatsächlich einen entspannten Eindruck. Es war ihm zu gönnen.

Der 41-Jährige hat sich im Verlauf der Handball-EM, die für Deutschland versöhnlich auf dem fünften Platz endete, erneut einiges anhören müssen. Nach der knappen 25:26-Niederlage gegen Kroatien, die alle Chancen auf das große Ziel Halbfinale zerstörte, ging es sogar um die grundsätzliche Frage: Ob Prokop noch der Richtige für die Nationalmannschaft ist? War er es jemals?

Doch das Ende des Turniers zeigte: Nicht der Trainer muss sich erklären, sondern diejenigen, die die Ziele vorgaben.

Doch der Reihe nach: Richtig Fahrt nahm die Trainerdebatte bei Prokops dritten Turnier als Bundestrainer auf, als DHB-Vizepräsdeint Bob Hanning nach dem Kroatienspiel die Frage stellte: "Gegen Österreich wird sich zeigen: Was macht diese Mannschaft mit ihrem Trainer?" Später wollte sich Medienprofi Hanning falsch verstanden und zitiert wissen, doch sein Satz fiel genauso in mehrere Aufnahmegeräte. Seine Sätze sind so zufällig gewählt wie seine schrillen Oberteile, er weiß genau, was er sagt. Beim Trainer kam es nicht gut an: "Ich fand das Thema unnötig groß, für mich war es unverständlich", sagte Prokop, "dass diese Debatte aufgemacht wird, hat mich schon sehr irritiert." Da war sie dann wieder, die Trainerdiskussion.

Prokop darf sich als Gewinner fühlen

Doch nun, nach dem versöhnlichen Abschluss dieser EM, darf sich Prokop als einer der Gewinner fühlen: seine Spieler stellten sich demonstrativ und bei jeder Gelegenheit hinter ihn, anders als noch bei der verkorksten EM 2018, Prokops erstem Turnier. Da hatte es offensichtliche Dissonanzen zwischen Trainer und Team gegeben. "Damals hieß es, dass er uns kein Vertrauen schenkt und über unsere Köpfe hinweg entscheidet, das wurde kritisiert", sagt Hendrik Pekeler, einst selbst einer von Prokops schärfsten Kritikern. "Heute macht er genau das, was wir wollten: er bindet uns in die Entscheidungsprozesse ein – und das ist jetzt auch falsch." Torhüter Johannes Bitter, einer der besten Torhüter dieser EM, pflichtete bei: "Wir empfinden die Debatte als ziemlich lächerlich."

Auch einige Bundesligatrainer stellten sich hinter Prokop. Das lenkt den Blick auf die Funktionäre des Deutschen Handballbundes, im Speziellen auf Hanning. Der Vorwurf lautet: Sie haben die Erwartungshaltung vor dem Turnier unnötig hochgeschraubt, obwohl Prokop allein im Rückraum auf sieben Spieler verzichten musste, die er gern mitgenommen hätte. Als würde Joachim Löw ohne Toni Kroos, Ilkay Güdogan und Joshua Kimmich im Sommer die kommende EM bestreiten – und trotzdem ins Finale wollen.

"Die Frage, ob die Ansprüche überhaupt gerechtfertigt waren oder für unnötigen Druck gesorgt haben, muss erlaubt sein", sagt Ex-Nationalspieler und DHB-Rekordtorschütze Christian Schwarzer. "Im Nachhinein kann man sich leicht hinstellen und sagen: Wir haben ja so viele Ausfälle zu verzeichnen. Das muss doch vorher passieren!", ergänzt Schwarzer. Prokop erklärte, er habe an der womöglich überzogenen Zielsetzung festgehalten, "weil ich an meine Mannschaft glaube." Wäre das Team komplett gewesen, das Halbfinale hätte erreicht werden müssen, sagt Schwarzer. "Aber so?"

Hanning hatte den Bundestrainer 2018 für eine Rekordablösesumme von 500.000 Euro verpflichtet und vor der EM sogar mit Jürgen Klopp verglichen. "Natürlich hat bei ihm auf Anhieb nicht alles funktioniert", sagte Hanning. Aber auch Klopp habe beim FC Liverpool die nötige Zeit bekommen. "Und siehe da: Inzwischen greift es – und wie!" Die verknappte Zeile des Interviews aber, die hängen blieb und verbreitet wurde, hieß: Hanning vergleicht Prokop mit Klopp! Klopp wurde im vergangenen Jahr Welttrainer des Jahres, gewann die Champions League und ist derzeit auf dem Weg, mit Liverpool den Titel in der besten Liga der Welt beeindruckend deutlich zu gewinnen. Das also ist die Messlatte für den deutsche Bundestrainer. Einen Gefallen hat der DHB-Vize dem Bundestrainer mit diesen und ähnlichen Sätzen nicht getan.