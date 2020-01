Wie ging es aus?

Hauptrunde, Gruppe 1: Deutschland - Kroatien 24:25 (14:11)

Wie lief das Spiel?

Na so, dass jeder Handballliebhaber daran erinnert wurde, warum dieser Sport so fasziniert und man sich zugleich nach einem Spiel wie diesem nichts sehnlicher als eine Sportabstienz wünscht. Müsste man den Begriff Hassliebe illustrieren, wäre das 24:25 der deutschen Handballer gegen Kroatien das perfekte Beispiel. Mehrfach führte das deutsche Team mit fünf Toren Vorsprung, die Kroaten verwarfen alle Siebenmeter in der ersten Halbzeit, selbst eine glänzende Torhüterleistung half nicht. Deutschland warf, als es drauf ankam, in den letzten 15 Minuten, nur noch drei Tore. Die Kroaten trafen in dieser Phase siebenmal.

Dabei fing es so gut an: Die erste Halbzeit war wie Bungeejumping auf Kokain mit Augenbinde. Neun Zeitstrafen auf beiden Seiten, der deutsche Torwart Andi Wolff, der wie eine Krake die Bälle wegfischte, und die Abwehr, die Kroatien am Werfen hinderte. Das Menü bot alles, was Handballfreunde an ihrem Sport verehren. Deutschland musste häufig in Unterzahl spielen, ging aber trotzdem mit drei Toren Vorsprung in die Pause (14:11). Vor allem die Außen trafen: 4/4 von Timo Kastening, 4/4 von Uwe Gensheimer, 4/4 von Tobias Reichmann. "Klasse Verteidigung und ein supergutes Tempospiel", lobte Bundestrainer Prokop in einer Auszeit.

Deutschland musste gewinnen, um seine Chance auf das Halbfinale zu wahren. Doch in den letzten 15 Minuten wendete sich das Glück." Bis dahin blieb das Spiel konstant bei einem Dreitorevorsprung. "Doch ab der 45. Minute kriegen wir keinen Zugriff auf die Abwehr", sagte Paul Drux. Drei Tore in der Schlussviertelstunde waren zu wenig und die Kroaten taten das, wofür sie in der Handballszene bekannt sind: Sie waren abgezockt, als es drauf ankam. Der Rückraum hingegen, der in diesem Spiel nur zehn Tore bei zweiundzwanzig Versuchen warf, verlor das Spiel. Es ist der Mannschaftsteil, der am meisten von Verletzungen betroffen ist. Im ersten Abschnitt ging es dtrotzdem noch auf. Doch dann kamen die Wechsel. Julius Kühn, der im Rückraum links in der zweiten Hälfte für Fabian Böhm spielte, traf in zehn Minuten, die er auf dem Feld stand einen von fünf Versuchen. Kai Häfner, seinem Pendant auf halbrechts, ging es ähnlich. Es waren die letzten, entscheidenden Minuten, in denen Trainer Christian Prokop dennoch an seinem Rückraum festhielt. Und verlor.



Was war die Szene des Spiels?

Kommt drauf an, für wen das Handballherz schlägt. Wenn es für das deutsche Team schlägt, war es der Pass von Philipp Weber auf Jannik Kohlbacher zum 19:16. Weber hatte sich schon auf halblinks durchgetankt, aber kein Tempo, um selbst abzuschließen. Deshalb prellte er mit einem No-look-Pass den Ball zurück zu Jannick Kohlbacher an den Kreis. Der warf souverän ein.

Die kroatischen Anhänger dürfte eine ähnliche Szene etwas später beglückt haben: Wieder war Kohlbacher beteiligt, er wurde wenige Sekunden vor dem Ende freigespielt, hatte die Chance zum Ausgleich. Doch er traf den linken Arm von Marin Sego. Es blieb beim knappen kroatischen Sieg.

Und der Bundestrainer?

Tja. Als Christian Prokop den Job von Dagur Sigurdsson im Juli 2017 übernahm hatte er es nicht leicht: Sigurdsson war überraschend Europameister 2016 geworden. Nach der misslungen EM 2018 hatte er vor der WM im eigenen Land im vergangen Jahr seinen Job so sicher wie ein Kohlebergmann seine Hacke in dreißig Jahren. Doch Prokop führte das DHB-Team im vergangenen Januar ins Halbfinale und begeisterte das Publikum in Berlin, Köln und Hamburg. Jetzt wird er nach dem voraussichtlichen Hauptrundenaus wieder hinterfragt. Die Spanier waren bei dieser EM spielerisch mindestens zwei Klassen besser, die Kroaten abgebrühter als hätten sie doppelte Lebenserfahrung. Doch Bob Hanning sagte: "Ich glaube nicht, dass es eine Trainerdiskussion gibt. Es besteht ja auch gar kein Anlass dazu. Wir haben das Ziel nur um Millimeter verpasst."



Was war das nervigste?

Der Mann oder die Frau an der Tröte. Man dachte ja, man habe nach den Vuvuzelas in Südafrika bei der Fußball-WM 2010 alles gehört. Aber auch ein Tinitus, ein startender Jet oder ein Platz in der ersten Reihe eines Death Metal Konzerts kommen nicht heran an die Performance des Tröters oder der Tröterin.

Was heißt das nun?

Genau gerechnet gibt es noch einen Weg ins Halbfinale: Deutschland schlägt in der Hauptrunde die beiden übrigen Gegner Tschechien und Österreich; Tschechien schlägt Kroatien; Kroatien schlägt Spanien; Weißrussland schlägt Österreich und Spanien mit sechs Toren. Wahrscheinlicher ist ein Abstieg des FC Bayern. Oder wie DHB-Vize Bob Hanning sagte: "So betrunken kann man gar nicht sein."

Was waren die Zitate des Spiels?

"Es wird natürlich auch heute getrauert werden."

(Christian Prokop über die Stimmung innerhalb der Nationalmannschaft)

"Das hasse ich am Handball: Es ist so bitter."

(Jeder deutsche Handballfan)