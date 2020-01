Trotz einer über weite Strecken herausragenden Abwehrleistung um Torhüter Andreas Wolff haben die deutschen Handballer die Chance auf das Halbfinale der Europameisterschaft so gut wie verspielt. Im Hauptrunden-Schlüsselspiel verlor die DHB-Auswahl am Samstag in Wien mit 24:25 (14:11) gegen Kroatien, obwohl sie lange Zeit mit mehreren Toren in Führung lag. Nach dem Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit besitzt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop jetzt nur noch minimale Chancen, die EM-Medaille zu gewinnen.

Beste Werfer des deutschen Teams vor 9.000 Zuschauern waren Kapitän Uwe Gensheimer, Tobias Reichmann, Timo Kastening und Philipp Weber mit je vier Treffern. Die Bühne allerdings gehörte lange Zeit dem erneut herausragenden Torhüter Andreas Wolff sowie dem Defensivverbund um die Abwehrchefs Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek. Gegen Ende der Partie leistete sich die DHB-Auswahl aber zu viele technische Fehler, die die Kroaten zurück ins Spiel brachten.

Am Montag geht es für das DHB-Team in der Hauptrundengruppe Wien mit dem Spiel gegen Gastgeber Österreich weiter. Mit nur zwei Punkten aus drei Spielen hat Deutschland nur noch eine rein rechnerische Möglichkeit, Spanien oder Kroatien (jeweils sechs Punkte) am Erreichen des Halbfinales zu hindern. Einem Sieg gegen Weißrussland stehen die Pleite gegen Spanien und die knappe Niederlage gegen Kroatien gegenüber. Der fünfte deutsche Gegner in der Wiener Gruppe wird das noch punktlose Team von Tschechien sein.

"Dann kippt so ein Spiel"

"Das ist total bitter. Die zweite Halbzeit gibt den Ausschlag", sagte Bundestrainer Prokop. "Wir haben die Bälle nicht so unterbringen können, wie wir uns das vorgestellt haben." Der Berliner Rückraumspieler Paul Drux sagte: "Ich finde, wir spielen richtig gut, kämpfen, vermeiden Fehler. Ab der 45. Minute kriegen wir keinen Zugriff auf die Abwehr. Dann kippt so ein Spiel, dann geht es leider so aus. Wir müssen es eigentlich mit nach Hause nehmen. Wir hätten es eigentlich verdient."