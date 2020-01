Die deutschen Handballer haben im dritten Spiel der Hauptrunde der Europameisterschaft gegen Österreich gewonnen. Mit einem 34:22 (16:13)-Erfolg über den Co-Gastgeber sicherte sich die DHB-Auswahl vorzeitig das Spiel um den fünften Platz. Bester Werfer des deutschen Teams vor rund 9.000 Zuschauern war Timo Kastening mit sechs Treffern.

Schon vor Spielbeginn war klar gewesen, dass Deutschland nicht mehr ins Halbfinale würde einziehen können. Titelverteidiger Spanien gewann sein Spiel gegen Weißrussland souverän mit 37:28. Nur durch ein Sieg der Weißrussen mit sieben oder acht Toren hätte Deutschland noch ein Chance auf den Halbfinaleinzug gehabt.

Insbesondere Torwart Johannes Bitter zeigte eine gute Leistung. Bereits sechs Minuten nach seiner Einwechslung in der 15. Minute wehrte er einen Siebenmeter von Bundesliga-Profi Robert Weber ab. Mit seinen weiteren Paraden war Bitter der Garant für zahlreiche Tempogegenstöße. "Er hat eine riesige Erfahrung, die er sofort eingebracht hat. Das war wichtig für die Mannschaft", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer in der Halbzeitpause in der ARD.

Im letzten Hauptrundenspiel am Mittwoch (20:30 Uhr) trifft Deutschland auf Tschechien. Das Spiel um Platz fünf findet am Samstag (16:00 Uhr) in Stockholm statt.