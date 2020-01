Deutschlands Handballer haben die Europameisterschaft abgeschlossen und dabei mit einem Sieg gegen Portugal den fünften Platz belegt. Vor 6.000 Zuschauern gewann die Handballnationalmannschaft in Stockholm mit 29:27 (14:13). Bester deutscher Werfer war Rückraumspieler Julius Kühn mit sechs Toren, der anschließend auch zum Man of the Match gewählt wurde.

Nach dem Ausfall von Patrick Wiencek, der wegen einer Knieverletzung schon zum Abschlussspiel der Hauptrunde gegen Tschechien ausgefallen war, musste die DHB-Auswahl kurzfristig auf zwei weitere Stammspieler verzichten: Abwehrspieler Hendrik Pekeler musste aufgrund von Achillessehnenproblemen passen, ebenso Kapitän Uwe Gensheimer, der sich eine Infektion zugezogen hatte.

Das deutsche Team begann das Spiel engagiert, auch Torwart Andreas Wolff, der zuletzt in zwei Spielen ohne Einsatz blieb, zeigte eine starke Leistung. Kreisläufer Johannes Golla zeigte beim Unterstützen der von den Ausfällen geschwächten Abwehr einen guten Einsatz und war auch an den Toren beteiligt. Dennoch agierte Deutschland – wie auch bei den Spielen zuvor – öfters unsicher und machte technische Fehler, die dazu führten, dass das DHB-Team nie mehr als zwei Tore Vorsprung vor den Portugiesen hatte; in der ersten Halbzeit aber auch nie in Rückstand geriet.



Nach einem Wurf von Wolff in der zweiten Halbzeit lag die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop sogar mit 18:15 Toren vorne, doch die nervenstarken Portugiesen wechselten ihren Torhüter durch einen siebten Feldspieler aus und gingen kurzzeitig sogar mit 24:23 in Führung. Der eingewechselte Johannes Bittner verhinderte dann im Tor aber mehrere portugiesische Treffer, während die Deutschen noch fünf Tore erzielten und das Spiel somit gewannen.