Wie ging es aus?

Handball EM, Hauptrunde Gruppe 1:

Deutschland – Tschechien 26:22 (13:10, Statistiken hier)



Gegner im Spiel um Platz fünf wird am Samstag um 16 Uhr Portugal sein. (bei ARD ONE und im Stream auf sportschau.de)



Wie lief das Spiel?

Erst zäh, dann schleppend. Nur Torhüter Jogi Bitter war gut aufgelegt, doch vor allem im Angriff tat sich Deutschland schwer. Nur neun Tore fielen in den ersten 15 Minuten auf beiden Seiten. Zwar lag Deutschland in der ersten Halbzeit immer leicht in Führung, doch davonziehen konnte das Team nicht. Die vielen Wechsel – Tobias Reichmann durfte für Timo Kastening spielen, im Rückraum wurde permanent getauscht – machten sich bemerkbar. Reichmann vertauschte seine bisherigen Leistungen: Aus dem Spiel traf er, die Siebenmeter verwarf er beide.



Aber es ging um nichts mehr: Die Tschechen waren bereits ausgeschieden, Deutschland stand sicher im Spiel um Platz fünf. Das Testspiel, dass es in jeder Hinsicht wurde, ließ kein schlüssiges Angriffskonzept erkennen. Aus dem Rückraum lag die Trefferquote von Philipp Weber, Kai Häfner und Julius Kühn zwischenzeitlich unter 50 Prozent, bis zur Pause hievte das gesamte Team die Ausbeute auf gerade so über diese Marke. Sie taten, was sie mussten, nicht was sie konnten.

Es war ein schwerfälliges Match, in dem die Tschechen in der zweiten Halbzeit sogar in Führung gingen. Deutschland traf die ersten sechs Minuten lang das Tor nicht: 13:14. Die Chancenvernichtung stimmte. Die bis dahin geschonten Stammkräfte Jannik Kohlbacher und Fabian Böhm kamen aufs Feld und drehten mit Bitter das Spiel wieder, auch Rückraumspieler Weber steigerte sich auf insgesamt fünf Tore. Am Ende zerfaserte es wegen der vielen Zeitstrafen. Nur Torhüter Andreas Wolff blieb ohne Einsatz, sein Kollege Bitter wurde erneut und verdient zum Spieler des Spiels gewählt. Wer sich aber an diese Partie in einem Jahr noch erinnert, hätte auch gute Chancen bei der Memory-WM.



Was war die Szene des Spiels?

Vielleicht ja diese: Vorne verwarf Marian Michalczik einen einfachen Pass, der heranstürmende Tscheche wollte den Konter frech abschließen und an Jogi Bitter vorbeilegen. Doch Bitter spielt seit 30 Jahren Handball, vermutlich hat er jeden Spielzug, jeden Wurf, jede Finte dreimal in seinem Leben gesehen und viermal selbst ausprobiert. Jedenfalls ahnte er den dreisten Versuch voraus und hielt seine Hand genau rechtzeitig hin.





Wer stand im Blickpunkt?

Nicht zum ersten Mal Bob Hanning. Er ist ja ohnehin kaum zu übersehen, pinke Sakkos oder Hemden mit Herzchen sind für ihn kein Karnevalskostüm, sondern der gewöhnliche Chic. Hinzu kommt: Wer es schafft, deutschen Handball zu verfolgen und dabei Hanning und seinen Worten zu entgehen, der lebt unter Wasser. Er gibt Interviews vor dem Spiel, nach dem Spiel, auf den Pressekonferenzen sitzt er selbstverständlich immer mit auf dem Podium. Und das als DHB-Vizepräsident, einem eher repräsentativen Amt. So tat er auch vor dem abschließenden Hauptrundenspiel das, was er offenbar gerne macht: Er gab ein Interview. Der FAZ sagte er, dass der deutsche Handball "allerbeste Chancen auf ein goldenes Jahrzehnt" habe. Die Gründe dafür fand er in guter Nachwuchsförderung, einiger möglicher Großturniere im eigenen Land und der sicheren TV-Übertragungen bis 2025. Außerdem beendete er die Trainerdebatte, die er nach dem Kroatien-Spiel selbst mit befeuert hatte und lobte Reichmann, bis zum Spiel gegen die Tschechen der Iceman vom Siebenmeterpunkt, als Spieler des Turniers, obwohl der seinen Stammplatz während der EM verloren hatte. (Der Vollständigkeit halber: Dem ZDF gab er vor dem Spiel auch ein Interview.)

Wer so viel spricht, über den wird geredet. Christian Schwarzer, Ex-Nationalspieler, sagte: "Zuerst macht er eine Trainerdiskussion auf, am nächsten Tag will er davon nichts mehr wissen und fühlt sich angeblich falsch verstanden. Bob legt es immer so aus, wie er es gerade braucht." Hanning wählt seine Worte gut aus, dass er damit die Kontrolle über sie hat, ist nicht gesagt. Schwarzer sagte noch: "Damit habe ich ein Riesenproblem." Hanning treibt den Bundestrainer mit immer neuen Zielvorgaben vor sich her: Er forderte mindestens das EM-Halbfinale und hat die Vision des olympischen Goldes. Hanning sagt, dass man sich intern einig sei, die Spieler und der Trainer verstecken ihre Irritation über manche seiner Sätze aber noch nicht einmal. Vielleicht meint er mit intern ja sich und seine Sakkos.

Wer spielt jetzt gegen wen?

Die Halbfinals (Freitag ab 18 Uhr):

Spanien – Slowenien

Norwegen – Kroatien

Spiel um Platz 5 (Samstag ab 16 Uhr)

Deutschland – Portugal

Wie geht es für das deutsche Team weiter?

Nach der Leistungssteigerung von der Vorrunde zur Hauptrunde und dem dennoch frühen EM-Aus mag das Spiel gegen die Portugiesen aussehen wie ein Showmatch bei einer Autohauseröffnung. Doch es ist schon das vorletzte Testspiel auf dem Weg zum nächsten wichtigen Ereignis: In Berlin werden Mitte April zwei der zwölf olympischen Startplätze vergeben. Deutschland wird auf schwere Konkurrenten treffen: Die Schweden sind sicher bei diesem Turnier dabei, Portugal oder Spanien auch. Dazu ein Team aus Afrika. Drei Spiele in drei Tagen, nur die beiden besten Teams fahren nach Tokio. ZDF-Experte Markus Baur schloss konfuzianisch: "Man kann nur Olympiagold gewinnen, wenn man dabei ist."

Was waren die Zitate des Spiels?

"Wir finden das alle ziemlich lächerlich."

(Jogi Bitter über die Trainerdiskussion)

"Auch bei dieser EM waren wir von einer Medaille nicht weit weg."

(Bob Hanning)