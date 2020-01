Spanien ist erneut Handball-Europameister. Der Titelverteidiger setzte sich im Endspiel mit 22:20 (12:11) gegen Kroatien durch.



Vor 17.800 Zuschauern war Aleix Gómez mit fünf Toren bester Werfer beim Sieger. Für Kroatien war Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel fünfmal erfolgreich. Beide Teams hatten sich im Turnierverlauf gegen die deutsche Mannschaft durchgesetzt. Die DHB-Auswahl beendete die Endrunde als Fünfter.

Die Spanier, für die es bereits das sechste EM-Endspiel war, ließen sich weder von der hitzigen Atmosphäre auf den Rängen noch von der individuellen Klasse der Kroaten beeindrucken. Bis zum 6:6 blieben sie auf Augenhöhe. Selbst als Kroatien in der 19. Minute beim 10:7 erstmals auf drei Tore weg zog, hielt der Titelverteidiger dagegen. Nach einem 4:0-Lauf ging Spanien erstmals in Führung und nahm diese auch mit in die Halbzeit.

Nach dem Wechsel blieb der Vorteil erst einmal bei den Spaniern. Während die Kroaten schwere Beine bekamen, nutzte das Team jede sich bietende Chance und erspielte so mit 16:12 einen komfortablen Vorsprung.



Doch die Kroaten blieben zunächst dran. Das Team von Trainerfuchs Lino Cervar war Mitte der zweiten Halbzeit mit 15:16 wieder dran und ging sechs Minuten vor Schluss in Führung. In der Schlussphase kamen die Spanier zurück und bejubelten schließlich den Sieg. Zugleich sicherten sie sich damit auch die Teilnahme für die Olympischen Spiele in Tokio.