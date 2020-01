Der frühere Fußballnationalspieler Hans Tilkowski ist tot. Tilkowski starb mit 84 Jahren nach langer Krankheit, wie sein Ex-Klub BVB Dortmund unter Berufung auf seine Familie bekanntgab. Als erstes hatte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) darüber berichtet.

Tilkowski wurde 1935 im Dortmunder Vorort Husen geboren, wo er in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs. Mit elf Jahren trat er in den SV Husen 19 ein, wo er zunächst als Rechtsaußen spielte, und als Vertretung eines ausgefallenen Torhüters selbst zum Torwart wurde. 1949 wechselte er in die Jugendmannschaft des SuS Kaiserau, mit Westfalia Herne spielte er ab 1955 in der ersten Liga, damals die Oberliga West. 1959 wurde er westdeutscher Meister.

Zum Start der Saison 1963/64 der neu gegründeten Bundesliga ging Tilkowski zu Borussia Dortmund, wo er bis 1967 spielte. Dort erlebte er seine größten Erfolge im Klubfußball, als er 1965 mit Dortmund den Pokal und 1966 den Europapokal der Pokalsieger, Vorläufer der heutigen Champions League, gewann. Zusätzlich wurde er 1965 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Die letzten drei Jahre seiner Karriere verbrachte er bei Eintracht Frankfurt.

Deutscher Nationalspieler wurde Tilkowski 1957, zuvor absolvierte er bereits einige Spiele bei der Amateurelf. 1966 wurde er mit der Nationalelf Vizeweltmeister in England. Im Finalspiel stand er im Tor, als Geoff Hurst das umstrittene Tor zum 3:2 schoss, das gewertet wurde, obwohl der Ball nicht im Netz landete, und später als "Wembley-Tor" berühmt wurde.



Nach seiner Fußballerkarriere wurde Tilkowski Trainer. Unter anderem trainierte er Werder Bremen, den 1. FC Nürnberg und AEK Athen, Titel gewann er mit seinen Teams jedoch keine. Später schrieb er in seiner Biografie, der "bezahlte Fußball" sei nicht seine Welt gewesen: Im Vergleich zum Beginn seiner Karriere dominiere das finanzielle Interesse. Dem habe er sich jedoch nicht beugen wollen.