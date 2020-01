Wie ging es aus?

Handball-EM, Hauptrunde Gruppe 1: Österreich – Deutschland 22:34 (13:16)

Wie lief das Spiel?

Zunächst nervös, die Österreicher führten nach sechs Minuten mit 4:2. Das war schon ein besseres Ergebnis als 1978 in Córdoba – wie gerne hätte man Edi Finger in diesem Augenblick das Mikrofon gegeben. Ein deutscher Angriff wurde verworfen, einer endete mit einem technischen Fehler, ein Ball ging auf den Torhüter. Doch es sollte der einzige Makel in diesem Spiel bleiben. Bundestrainer Christian Prokop stellte auf eine offensivere Abwehr um, zwei Zeitstrafen gegen Österreich halfen auch. 10:10 stand es nach zwanzig Minuten, bis zur Pause wurden es drei Tore Vorsprung.

Verantwortlich für diese Wende war zum einen der nach einer Viertelstunde eingewechselte Jogi Bitter. Er hielt von den ersten sechs Bällen drei, seine Quote gehaltener Bälle fiel nie unter 50 Prozent. Ein sensationeller Wert. Und dann war da zum anderen der flinke Außen Timo Kastening, die Entdeckung dieses Turniers. Er war am Ende der erfolgreichste Schütze mit sechs Toren, vor allem seine schnellen Kontertreffer schmerzten die Österreicherer.

In der zweiten Hälfte ließen die Deutschen dann keinen Zweifel mehr aufkommen: Sukzessive erhöhten sie vom Pausenstand (16:13) auf 19:13, 21:15, 29:19; bis zum deutlichen Endstand 34:22. Die Kreisläufer Jannik Kohlbacher, Johannes Golla und Hendrik Pekeler trafen im gesamten Spiel zusammen zehnmal. Tobias Reichmann kam nur für die Siebenmeter aufs Feld und traf alle fünf. All das waren Bausteine des deutlichen Siegs. Die Abwehr stand sicher, Österreich – keine der allergrößten Handballnationen – wurde unsicher und entkräftet, und Bitter hielt die Bälle als stünde kein Tor hinter ihm sondern eine von ihm erworbene seltene Vase aus der Wiener du-Paquier-Periode. Den 37-Jährigen, der schon beim WM-Sieg 2007 dabei war und der für diese EM reaktiviert wurde, kürten sie verdient zum Mann des Spiels, "Jogi-Jogi"-Sprechchöre hallten bis weit nach dem Schlusspfiff durch die Wiener Stadthalle.



Vorher war nach der knappen Niederlage gegen die Kroaten und dem vorzeitigen Ende der Halbfinalträume von einem Charaktertest die Rede, gar von einem Schlüsselspiel für den deutschen Handball. Das brachten die deutschen Handballer hinter sich. Sie spielen nun, egal wie das abschließende Hauptrundenspiel gegen die Tschechen ausgeht, um Platz Fünf bei dieser EM.

Was war die Szene des Spiels?

Vielleicht die, als Bitter kurz vor der Pause beim Stand von 15:12 nach einem Fehlwurf der Österreicher übers komplette Feld punktgenau bis an den gegnerischen Kreis warf. Passenderweise lief dort Kastening, der den Ball direkt fing und zur ersten Viertoreführung einwarf. Es war einer der fiesen Treffer, weil die Österreicher vorne die Chance auf den Anschluss hatten, stattdessen aber dann einem großen Vorsprung hinterherliefen. Bitter gegen Österreich und bitter gegen Kroatien macht einen Unterschied. Kastening sprach anschließend von "Balsam für die Seele". Und um seinen eigenen Marktwert nach dieser EM nicht in fußballerische Sphären steigen zu lassen, verwarf Kastening keine 30 Sekunden darauf in der fast identischen Szene den Ball. Clever.