Die einzige olympische Medaillengewinnerin des Iran hat das Land verlassen und ihre Flucht mit der politischen Situation in der Islamischen Republik begründet. Die Taekwondokämpferin Kimia Alisadeh bezeichnet sich auf Instagram als "eine der Millionen unterdrückten Frauen im Iran". Sie habe das Land verlassen, weil sie genug davon habe, von den Behörden als Propagandainstrument benutzt zu werden, berichtet CNN. Die 21-Jährige kritisiert unter anderem, dass sie einen Hidschab tragen müsse, und beschuldigte Offizielle im Iran des Sexismus und schlechter Behandlung.



Ihre Entscheidung, den Iran zu verlassen, sei schwer gewesen, aber notwendig, schreibt Alisadeh und gibt Einblicke in die Welt der Sportlerinnen des Iran. "Wir hatten keinerlei Bedeutung für sie", erklärt sie in Richtung des Regimes. Dieses habe ihre Medaillen gefeiert, sie aber für die Ausübung ihres Sports kritisiert. "Ich trug, was sie verlangten", schreibt sie, "jeden Satz, den sie anwiesen, wiederholte ich."



Nach Informationen der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Isna soll Alisadeh in die Niederlande geflohen sein. "Niemand hat mich nach Europa eingeladen und ich habe kein verlockendes Angebot erhalten. Aber ich akzeptiere den Schmerz und die Härte des Heimwehs, weil ich nicht Teil von Heuchelei, Lügen, Ungerechtigkeit und Schmeichelei sein wollte."

Die stellvertretende Sportministerin Mahin Farhadizad wird von Isna mit den Worten zitiert, dass man keine Sportlerin zwingen könne, im Iran zu bleiben. "Was wir tun können, ist, Frauen und Frauensport zu unterstützen", sagte Farhadizad. Alisadeh hatte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewonnen.