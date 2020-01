Jetzt ist der Moment, in dem man sich noch einmal all die Geschichten von ihm erzählt. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil man so viele Erinnerungen an ihn hat. Wirklich jeder, der die vergangenen 25 Sportjahre miterlebt hat, erinnert sich an irgendeinen Kobe-Moment. Denn für viele war er einfach "Kobe" - der Mann, der den Namen noch berühmter machte als die japanische Stadt, nach der er benannt wurde.



Wie verrückt das damals war, 2006, als er gegen die Toronto Raptors 81 Punkte erzielte, er unglaubliche 46-mal auf den Korb warf und 28-mal traf. Dazu 18 von 20 Freiwürfen. Die Gegner versuchten alles, um ihn aufzuhalten, aber Kobe war nicht zu stoppen. 81 Punkte. Nur der legendäre Wilt Chamberlain hat jemals mehr Punkte in einem NBA-Spiel erzielt.

Oder man denkt jetzt daran, wie er kurz vor den Raptors die Dallas Mavericks erledigte. In nur drei Vierteln machte Kobe 62 Punkte. Das gesamte Team der Mavs hatte bis dahin nur 61 Punkte geschafft, einen weniger als Kobe. Oder wie er 2013 mit gerissener Achillessehne noch an die Freiwurflinie humpelte und zweimal traf.

Oder. Oder. Oder. Manchem Sportler gelingt es, einen Moment für die Ewigkeit zu schaffen. Aber Kobe Bryant hat ständig irgendetwas so Unglaubliches mit dem Basketball angestellt, dass noch Jahre später darüber geredet wird. Gerade erinnern sich alle an diese Momente. Denn am Sonntag ist Kobe Bryant bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen starben bei dem Unglück, darunter auch seine 13-jährige Tochter Gianna. Sie waren, natürlich, auf dem Weg zu einem Basketballspiel von Gianna, die auch eine Basketballkarriere anstrebte. Was für eine Tragödie das ist. Kobe Bryant wurde 41 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und drei Töchter.



Basketballer, Vorbild, Black Mamba

Es gibt wohl keinen Spieler, der so hart an sich arbeitete wie Kobe Bryant. Er war ein Besessener. Solange er spielte, tat er alles, um zu gewinnen. Er war Basketballer, sonst nichts. Wenn er ein schlechtes Spiel hatte, suchte er sich eine Halle und trainierte – obwohl er bei 82 Saisonspielen auch eine Pause gebraucht hätte. "Wir können alle Meister unseres Handwerks werden", sagte er, "aber du musst eine Entscheidung treffen".

Es ging darum, alles mit maximaler Hingabe zu tun. Er nannte sich Black Mamba. Und unter Mamba Mentality verstand er: mit maximaler Geschwindigkeit und maximaler Präzision arbeiten, jeden einzelnen Tag. Es war diese Bedingungslosigkeit, ja, auch Erbarmungslosigkeit, für die ihn nicht nur Basketballfans bewunderten. Es heißt ja oft, Sportler seien Vorbilder. Meist ist das nur dahergeredet, aber bei Kobe Bryant stimmte es. Er wurde zu einem Vorbild für Menschen, die ihn noch nie persönlich getroffen hatten. Ganz einfach, weil man etwas lernen konnte, wenn man ihm beim Basketballspielen zuschaute.

Man lernte, wie sehr man sich einer einzigen Sache hingeben muss, um sie perfekt zu beherrschen. Kobe war einer der besten Scorer der NBA-Geschichte, 33.643 Punkte hat er erzielt. Nur drei Spieler schafften mehr, am Samstag erst überholte ihn LeBron James. Kobe Bryant gratulierte noch via Twitter – der letzte Tweet vor seinem Tod.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Olympionike, Perfektionist, Einzelgänger

Kobe war aber nicht nur ein guter Scorer. In fast allen seiner 20 Saisons in der NBA war er einer der besten Verteidiger. Es passiert nicht so häufig, dass sensationelle Offensivspieler auch sensationell gut verteidigen. Bei Bryant war das so. Mit den Los Angeles Lakers hat er fünf NBA-Titel gewonnen, dazu 2008 und 2012 Olympiagold mit den USA.

Der Sportler Kobe Bryant wurde gefeiert, er war aber auch immer ein bisschen allein. Zu anderen war er mindestens genauso hart wie zu sich selbst. In der NBA hatte er nicht viele Freunde – eigentlich nur vier, wie er einmal in der Biografie eines früheren Teamkollegen erzählte. Lange verstand er nicht, warum nicht jeder so ehrgeizig war wie er. Manchmal stand ihm sein Ehrgeiz im Weg. Auch das konnten Zuschauer lernen: Allein schafft man weniger als zusammen.

Als Kobe und die 2,16-Meter-Gewalt Shaquille O'Neal zusammenspielten, waren die Lakers fast nicht zu schlagen. Von 2000 bis 2002 wurden sie Champions. Aber O'Neal flüchtete nach Miami, weil Kobe keinen weiteren Star neben sich akzeptierte. Kobe war ein Perfektionist, aber auch ein Egoist. Viele fanden das unsympathisch. Ein Vergewaltigungsvorwurf gegen ihn führte zwar nicht zur Verurteilung, schadete aber seinem Ansehen.

2009 und 2010 trug er die Lakers ohne O'Neal erneut zur Meisterschaft. Er polarisierte weiter, aber vielleicht wurde er auch ein bisschen sanfter. Sogar mit Shaquille O'Neal hatte er sich ausgesprochen und versöhnt.

Egomane, Oscargewinner und Legende

2016 hörte er auf, nach 20 Jahren bei den LA Lakers. Wenn Kobe Bryant ein Egomane war, dann ein ziemlich treuer Egomane: In seinem letzten Spiel machte er noch einmal 60 Punkte. Die ersten fünf Würfe gingen daneben – eigentlich war er körperlich ein ziemlich kaputter Typ, die Knie, der Nacken, die Schienbeine, alles schmerzte. In den Pausen kühlte er seinen Körper und schnappte nach Luft. Aber auf dem Court warf und warf und warf er. Und er traf. 60 Punkte mit einem kaputten Körper: Mehr Mamba Mentality geht nicht.



Nach seinem Karriereende widmete sich Kobe anderen Dingen, Filmen zum Beispiel. Für den Kurzfilm Dear Basketball erhielt er 2018 einen Oscar. Mit dem professionellen Basketball wollte er nicht mehr so viel zu tun haben, im Sport und außerhalb aber hat man ihn nie vergessen.

Wie viele Menschen Kobe Bryant wirklich inspiriert hat, merkte man, als sich die Nachricht von seinem Tod verbreitete. Twitter ging kurzzeitig in die Knie. Auf der ganzen Welt dachten sie an ihn. Barack Obama kondolierte genau wie Dirk Nowitzki oder Novak Doković: Sportler, Politiker, Rapper, Fans, alle teilten ihre Erinnerungen an Kobe – und berichteten, was sie mit ihm verbinden.