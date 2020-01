Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers haben in der National Football League das Endspiel erreicht. Die 49ers setzten sich im zweiten Halbfinale am Sonntag mit 37:20 (27:0) gegen die Green Bay Packers durch. Bereits zuvor waren die Chiefs beim 35:24 (21:17)-Heimsieg gegen die Tennessee Titans ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das Super-Bowl-Finale wird am 3. Februar in Miami ausgetragen.

Die 49ers stehen nach dem ungefährdeten Erfolg im kalifornischen Santa Clara erstmals seit sieben Jahren im Finale und greifen nach ihrer sechsten Trophäe. Zuletzt gelang ihnen 1995 ein Super-Bowl-Triumph. Im Team ist auch der Deutsche Mark Nzeocha, der seine Karriere bei den Franken Knights im bayerischen Rothenburg ob der Tauber begann.



Für die Mannschaft aus San Francisco überzeugte vor allem Raheem Mostert mit 220 gelaufenen Yards und vier Touchdowns. Star-Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers kam dagegen nicht wie gewohnt zur Entfaltung, die Gäste blieben bis zur Pause ohne Punkte und lagen zu diesem Zeitpunkt schon 0:27 hinten.

Mark Nzeocha von den San Francisco 49ers © Daniel Shirey/​Getty Images

Kansas City steht nach 1967 und 1970 zum dritten Mal im Finale – dank eines Siegs gegen die bisherige Überraschungsmannschaft der Titans aus Nashville. Diese hatte in den Runden zuvor Titelverteidiger New England Patriots und die Baltimore Ravens ausgeschaltet und ging auch im Spiel in Kansas schnell mit in Führung. Dann jedoch stabilisierten sich die Chiefs und stellten sich besser auf die Läufe von Titans-Runningback Derrick Henry ein.

Die Wende des Spiels leitete dann KC-Quarterback Patrick Mahomes ein. Der 24-Jährige ließ sich trotz Bedrängnis nicht aufhalten und vollendete einen 27-Yard-Lauf zur Pausenführung. Im Schlussviertel entschieden dann zwei weitere Touchdowns die Partie.