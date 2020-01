Christl Herbert (links) und Christina Ditfurth in diesen Tagen in Kitzbühel © Thomas Purschke für ZEIT ONLINE

Die Streif in Kitzbühel – unzählige Heldenprosa hat sie hervorgerufen. Bestimmt wird sie dies auch nach diesem Samstag, da das legendäre und überaus gefahrvolle Abfahrtrennen auf dem Hahnenkamm zum achtzigsten Mal ausgetragen wird. Vornehmlich sind es Geschichten, die von den Herren der Schöpfung und ihren waghalsigen Taten auf der heute 3312 Meter langen eisigen Piste handeln.

Was heute kaum noch einer weiß: Von 1932 bis 1961 fanden auch Frauenrennen in der Abfahrt, Slalom und Kombination statt, einige Jahre auch im Riesenslalom. Und diese tollkühnen Frauen hatten schon damals mindestens genauso viel Courage wie die Männer, als sie sich auf Holzskiern talwärts schwangen und stürzten.



Zwei noch ungemein vitale Frauen, Christl Herbert, geborene Staffner, und Christina von Ditfurth, die beide auf die achtzig zugehen und bei dem letzten Frauenrennen 1961 als junge Athletinnen für Austria am Start waren, sind auch rund sechs Jahrzehnte später wieder am Rande dabei.

Das Rennen war zwar kürzer und die Kurssetzung an das Niveau der Frauen-Weltklasse und Ausrüstung angepasst. "Doch Mut und Unbekümmertheit gehörten auch bei uns dazu", sagt Christl Herbert und lächelt mit wachen Augen. "Wir waren jung und die Leidenschaft für das Skifahren war unendlich groß. Wir haben damals auch ein wenig unser Leben riskiert, so vernarrt waren wir Weibsbilder in unseren Skisport."



Erster Sieg mit 16

Christl Herbert ist eine Kitzbühelerin, 1940 hier geboren und seit Jahrzehnten Mitglied im ortsansässigen Ski-Club (KSC), wo sie sich bis heute ehrenamtlich engagiert. Ihre gebräunte Haut verrät, dass sie "im Sommer in den Bergen gerne auf Wandertour geht und im Winter viel Ski" fährt.



Erst am Mittwoch war sie mit ihrer Freundin Christina Ditfurth wieder am Rand der Streif auf Skiern unterwegs, wo beide ausländischen Gästen die nicht nur Laien gehörig Furcht einflößende Abfahrtsstrecke zeigten.

In einfachen Verhältnissen aufgewachsen stand Christl Herbert-Staffner schon als Kind in Lederknöchelschuhen auf Skiern. Das talentierte Mädchen fuhr so manchem Tiroler Buben davon. Mit 16 gewann sie ihr erstes größeres Rennen am Stilfserjoch. Sie wurde ins Nationalteam aufgenommen.