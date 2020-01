Der deutsche Skispringer Karl Geiger hat beim finalen Springen der Vierschanzentournee in Bischoshofen den zweiten Platz belegt (291,00 Punkte). Mit einem Sprung von 140 Metern im ersten Durchgang und 136 Meter im zweiten landete der 26-Jährige hinter dem Tourneeführenden Dawid Kubacki (300,90). In der Gesamtwertung erreichte Geiger den dritten Platz (817,40).

Sieger der diesjährigen Vierschanzentournee wurde der Pole Dawid Kubacki (830,70). Auch beim letzten Springen holte Kubacki den Tagessieg und konnte seine Gesamtführung auf Geiger und den Norweger Marius Lindvik weiter ausbauen. Lindvik sprang in Bischofshofen auf Platz drei (289,40) und holte in der Gesamtwertung Silber (821,6). Der Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi landete in Bischofshofen lediglich auf Platz sieben (279,00). Insgesamt belegte Kobayashi den vierten Rang (817).

Die weiteren vier deutschen Skispringer schafften es wie Geiger in den zweiten Durchgang. Markus Eisenbichler (14.), Constantin Schmid (18.), Stephan Leyhe (20.) und Pius Paschke (28.) bestätigten dabei ihre aufsteigende Formkurve. Youngster Moritz Baer war bereits vor der Qualifikation am Sonntag wegen einer Erkrankung abgereist.

Als bisher letzter Deutscher hat Sven Hannawald vor 18 Jahren die Tournee gewonnen.