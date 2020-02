Super Bowl? Ist das nicht der neue Foodtrend aus Berlin-Mitte? Oder nennt man so nicht ein besonders geglückten Wurf beim Kegeln? Wenn Sie sich auch diese Fragen stellen, dann sind sie bei uns richtig. Wenn nicht natürlich auch. Wir bloggen für Sie den Super Bowl live. Für alle, die sich auskennen. Und für die vielen, die nicht.

Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt, das Finale der NFL. Mehr Event geht nicht. In den USA sind alle schon die ganze Woche höchst aufgeregt. Und auch in Deutschland wird die wachsende Football-Fangemeinde in dieser Nacht unterstützt von vielen Guckrunden, die fröhlich Pizza bestellen, oft Bier trinken und nicht selten gegen 3.30 Uhr Gähnen nicht mehr unterdrücken können und sich fragen, wer denn nur wieder diese blöde Idee hatte.

In diesem Jahr treffen in Miami die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Die Buchmacher sagen eines der knappsten Spiele der Super-Bowl-Geschichte voraus. Die Chiefs sind leicht favorisiert, was an ihrer überragenden Offensive um den Quarterback Patrick Mahomes liegt, den viele als das neue Gesicht des US-Sports sehen. Die 49ers dagegen können auf die beste Verteidigung der Liga zählen. Für die 49ers spielt auch ein Deutscher, Mark Nzeocha aus Ansbach in Mittelfranken, der aber nur auf dem Feld zu sehen sein wird, wenn die sogenannten Special Teams übernehmen werden.

Falls Sie nur auf die Halbzeitshow warten: Jennifer Lopez und Shakira werden auftreten. Alle beide. Doch, doch, wir schreiben das Jahr 2020. Die Kolleginnen und Kollegen von der Gala haben übrigens knallhart recherchiert, dass Shakira in Vorbereitung auf das Event mittags oder abends Fisch mit Gemüse und Salat isst, Jlo dagegen die eigene Kosmetikerin einfliegen ließ.

Gegen 0:30 Uhr deutscher Zeit wird der Anstoß erwartet, der Kick-Off, wie alle Auskenner sofort sagen werden. Bis dahin und für den Rest der Nacht ein paar Tipps zum Wachbleiben.