Baseball ist ein romantisches Spiel. Amerika mag sich selbst wieder, sobald es Ende Oktober die Finalspiele verfolgt, die World Series; und Amerika freut sich auf sich selbst, sobald im März in Floridas Wärme das Spring Training beginnt, jene zwanglose Reihe von Vorbereitungsspielen in winzigen Stadien, in denen die liebenden Fans sogar den Multimillionären der New York Yankees ganz nahe kommen.

Denn Baseball ist Amerikas Familiensommerspiel, und das Spring Training ist jenes Versprechen, das am Ende des Sommers dann durch die World Series eingelöst wird. Egal zu welcher Jahreszeit, egal in welchem Stadion der USA: In der Mitte des siebten Innings singen alle zusammen Take me out to the ballgame. Es ist mit dem Baseball wie mit so vielen alten, kostbaren Dingen auf dieser Welt: immer da gewesen, für immer da, unzerstörbar – scheinbar.

Denn dann, auf einmal, ist alles anders.

In der Heimat des Baseballs gibt es eine Betrugsaffäre, die tief reicht, so tief wie der Bestechungsskandal in der Fußball-Bundesliga, Anfang der Siebzigerjahre, und vielleicht tiefer:

Die Houston Astros waren das beste Baseballteam des Jahrzehnts, 2017 Meister und auch in diesem Jahr im Finale – aber sie waren Lügner. Die ganze schöne Geschichte, die sie erzählten, stimmt nicht, und was sagt das nun über dieses Spiel, dieses Land, seinen Profisport?



Die Methode, mit der die Astros betrogen, ist so modern wie archaisch. Sie ließen bei ihren Heimspielen eine Kamera jene Signale aufzeichnen, mit welchen der gegnerische Fänger (catcher) und der gegnerische Werfer (pitcher) sich über den nächsten Wurf austauschten: Der Fänger signalisiert mit den Fingern mögliche Würfe, der Werfer nickt knapp oder schüttelt minimalistisch den Kopf. Die Kamera nun leitete die Signale zur Bank (dug out) der Astros weiter, wo ein Teammitglied mit Wucht auf eine Mülltonne schlug oder auch nicht: So wusste der Schlagmann (hitter) der Astros vorab, was auf ihn zukam.



Der Betrug zielt auf das zentrale Geheimnis des Spiels. Die entscheidende Auseinandersetzung beim Baseball ist ja eben diese zwischen Werfer und Schläger. Der Werfer hat ein Arsenal von rund acht verschiedenen Würfen zur Verfügung, wesentlich ist der Unterschied zwischen fast ball, so hart wie möglich (rund 160 Stundenkilometer schnell), und curve ball, welcher schwer zu berechnende Flugkurven bedeutet. Der Schlagmann muss den gegnerischen Werfer und dessen Zuckungen oder Fingerhaltung fixieren und erahnen, welcher Wurf kommen wird – der gegnerische Fänger, der die Zeichen gibt, steht im Rücken des Schlägers. Verboten ist darum natürlich der Einsatz der Kameras, überhaupt der Einsatz moderner Technik während des Spiels.



Dieser Skandal, der durch indiskrete Spieler langsam ans Licht kam, erschüttert die USA, von Küste zu Küste. Die Astros mussten ihren General Manager Jeff Luhnow und ihren Cheftrainer A. J. Hinch entlassen, die beiden Autoren ihrer Heldenlügengeschichte. Die Boston Red Sox mussten ihren Cheftrainer Alex Cora entlassen, obwohl der ihnen 2018 die World Series gewann – Cora nämlich war zuvor in Houston Assistent und Schlüsselfigur des Betrugs gewesen, was nun die Meisterschaft der Red Sox im Jahr danach in Nebel hüllt. Sogar die New York Mets mussten ihre gerade angeheuerten Cheftrainer Carlos Beltrán entlassen, der in den Jahren, um die es geht, für die Astros in Houston spielte und ebenfalls eine Schlüsselfigur war.



Überall, in ganz Amerika, gibt es Betroffene: Die Los Angeles Dodgers, talentiert und filigran über viele Jahre aufgebaut, verloren zunächst gegen die Astros und dann gegen die Red Sox die World Series (2017 und 2018) und ließen sich leidend dazu verleiten, immer noch teurere Verträge abzuschließen. Wegen der Lügen der Gegner? Die Stadt Los Angeles will die zwei Titel vor Gericht erstreiten.