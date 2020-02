Eintracht Frankfurt – FC Augsburg 5:0 (1:0)

Die Frankfurter Eintracht hat den FC Augsburg im Freitagsspiel mit 5:0 (1:0) besiegt. Drei Tage nach dem Pokalerfolg über RB Leipzig setzten sich die Hessen dank zweier Tore von Timothy Chandler (37./48.) und Filip Kostić (89./90.) sowie des Treffers von André Silva (56.) durch und sind nun in der Bundesliga seit vier Spielen unbesiegt. Es waren bereits die Treffer drei und vier von Abwehrspieler Chandler in der Rückrunde.

In der Tabelle zog die Eintracht an den Augsburgern vorbei und ist nun Neunter. Frankfurt musste auf den Einsatz von Bas Dost und Sebastian Rode verzichten, dafür stand der von RB Leipzig gekommene Österreicher Stefan Ilsanker erstmals in der Startformation.