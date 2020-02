Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea gewonnen. Mit 3:0 (0:0) setzten sich die Bayern klar gegen den Gastgeber in London durch. Mit dem Auswärtsieg machte der deutsche Rekordmeister einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale. Das Rückspiel findet am 18. März in München statt.

Nach einer starken, aber torlosen ersten Halbzeit gelang Serge Gnabry in der 51. Spielminute das Führungstor für die Bayern. Robert Lewandowski passte den Ball quer ins Zentrum des Strafraumes, wo Gnabry bereit stand und vor 36.761 Zuschauern zum 1:0 traf. Nur wenige Minuten später legte der Stürmer dann nach. Erneut nach einem Pass von Lewandoskwi traf der 24-Jährige ins rechte Eck zum 2:0 (54.). Nach zwei Torvorlagen traf Lewandowski (76.) dann selbst. Eine Viertelstunde vor Abpfiff sorgte der Pole für das Endergebnis 3:0-Endergebnis. Damit beendete der Mittelstürmer seine Negativeserie. In den letzten sieben K.O.-Rundenspielen blieb der 31-Jährige torlos.



Gegen die dominanten Bayern fand der FC Chelsea nur schwer ins Spiel. Die Münchner dominierten das Match über weite Teile. Chelseas Marcos Alonso sah in der Schlussphase zudem nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (83.).