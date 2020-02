Tottenham Hotspur – RB Leipzig 0:1 (0:0)

RB Leipzig hat sich im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur eine gute Ausgangsposition geschaffen. Die Sachsen gewannen in London mit 1:0 (0:0) und gehen aufgrund des Auswärtstores als Favoriten ins Rückspiel. Nationalspieler Timo Werner (58. Minute) traf per Foulelfmeter für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. Zuvor war Konrad Laimer von Ben Davies im Strafraum gefoult worden. Für den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga war es das erste Spiel in der Endrunde der Champions League.

In der ersten Halbzeit hatte Leipzig über 60 Prozent Ballbesitz und 13:3 Torschüsse. Doch auch klare Chancen wie der Kopfball von Patrik Schick (17.) nach einem Eckball und der Schuss von Werner (36.), der freistehend an Hugo Lloris scheiterte, blieben ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel hatte Tottenham zwar die erste gefährliche Aktion durch Lucas Moura (48.), doch danach dominierte wieder Leipzig das Spiel.