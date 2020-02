Es ist ein neues und seltsames Signal, das die Uefa mit dem zweijährigen Ausschluss Manchester Citys aus der Champions League sendet: Wir lehnen zu viel Geld ab. Der Besitzer des Vereins, Mansour Bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi, hat nach Ansicht des Verbands jahrelang und vorsätzlich gegen das Financial Fairplay der Uefa verstoßen. Zudem war die Lust, mit der ermittelnden Uefa zu kooperieren, ja ihre Regeln generell zu akzeptieren, eher gering. Die besagen im Grunde, dass ein Verein nicht mehr ausgeben darf als er einnimmt. Der Club wird das Urteil anfechten.

Der Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der reichste Mann im Weltfußball, hat seine Dollars übrigens nicht gestohlen. Er hat nur zu viel davon investiert. Einer eigentlich geldvernarrten Branche wie dem Fußball sollte so jemand eigentlich willkommen sein. Doch auch in seinen Machtzentralen beginnt man zu verstehen: Zu viel ist nicht gut.

Die Champions League hat einen teuflischen Pakt mit dem Geld abgeschlossen. Der bringt zwar einen höchst attraktiven Wettbewerb hervor. Der aber auch viel zerstört, etwa die Bundesliga und andere nationale Ligen.



An diesem Dienstag beginnt das Champions-League-Achtelfinale. Manche Fans sagen angesichts dieses Spektakels: An diesem Dienstag beginnt die Fußballsaison. Diese Europaliga ist nicht nur die beste und teuerste der Welt, sie zwingt einen in ein Dilemma: Darf man sie gut finden?

Ein Kastensystem ist entstanden

1992 wurde die Champions League gegründet, sie ersetzte den Europapokal der Landesmeister durch eine Art Liga. Fortan war nicht mehr nur ein Verein pro Land vertreten, inzwischen stellen die großen Nationen Spanien, England, Deutschland und Italien sogar je vier Teams. Dadurch wurde die Champions League sportlich besser, zudem ließen sich deutlich höhere Erlöse erzielen. In der Vorsaison schüttete die Uefa weit mehr als eine Milliarde Euro an die 32 Teilnehmer aus. Der Sieger erhielt am meisten.

Welche Auswirkungen dieser Cashflow auf die nationalen Ligen hat, weiß man. Die britische Zeitung Independent hat jüngst einfach mal nachgezählt. Juventus Turin ist nun achtmal hintereinander Meister geworden, Bayern München siebenmal. Solche Serien gab es in Italien und Deutschland zuvor nicht annähernd. In der Premier League holte der Meister Manchester zuletzt so viele Punkte wie nie ein Club zuvor, in diesem Jahr wird der FC Liverpool diesen Rekord wohl knacken. Die Zahl der Vereine, die es in den vier großen Ligen unter die ersten vier schaffen, hat deutlich abgenommen, die Zahl der hohen Siege zugenommen. Weniger Überraschungen, mehr Vorhersehbarkeit – die nationalen Ligen sind auch durch die internationalen Gewinne zu einem Kastensystem verkommen.

Closed Shop der Superreichen

Gleichzeitig verlangt die Champions League ihren Teilnehmern enorm hohen finanziellen Einsatz ab. Wer die prestigeträchtige Trophäe gewinnen will, muss mitmachen in diesem Rattenrennen. So gab Manchester City in der zurückliegenden Dekade etwa zwei Milliarden Euro allein an Transfersummen für Spieler aus, der Club beschäftigt zudem den teuersten Trainer der Welt, Pep Guardiola. Paris St. Germain, in katarischer Hand, hat kaum weniger gezahlt, verfügt allerdings über den größeren sportpolitischem Einfluss. Vielleicht bleibt der Verein deswegen im Gegensatz zu City unbestraft.

Ironischerweise haben beide Investorenclubs in der Champions League noch nie das Endspiel erreicht, doch durch ihre externen Reichtümer zwingen sie die Konkurrenz zu noch höheren Umsätzen. Geld ist nicht alles im Fußball, aber dass ein Verein gewann, der nicht aus Spanien, England, Italien oder Deutschland stammt, ist lange her. 2004 erklomm der FC Porto mit José Mourinho Europas Spitze. Noch in den Achtzigern und frühen Neunzigern schafften das auch mal Vereine aus Osteuropa. Das ist heute im Closed Shop der Superreichen praktisch ausgeschlossen.

Diese Elitenbildung, mitverursacht durch die Champions League, spürt man nicht zuletzt in der Bundesliga. Noch vor gut zehn Jahren spielten beim FC Bayern auch mal durchschnittliche Profis. Doch längst hält der Verein ein Monopol, besetzt alle wichtigen Positionen mit besseren Spielern als die Konkurrenz. Heute wechselt sogar der Stammtormann von Schalke, der sicher bald in die deutsche Nationalmannschaft berufen wird, nach München, obwohl er dort vermutlich gar nicht viel spielen wird. Dass Bayern nur noch formal in einer Liga mit siebzehn anderen deutschen Vereinen spielt, merkt man sogar am Habitus. Die Verantwortlichen des FC Bayern würdigen manchen Vertreter anderer Vereine manchmal keines Blickes.