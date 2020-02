Viele Reporter und Kamerateams waren in dem Hotel am Flughafen Hannover erschienen. Sie wollten einer angeblich sicheren Vollzugsmeldung beiwohnen, dem Ende einer sehr kurzen Ära. Der Ära Christian Prokop. Bei der EM in Kroatien, dem ersten großen Turnier unter der Verantwortung des neuen Bundestrainers, hatte Deutschlands Handballnationalmannschaft ein miserables Bild abgegeben und war als Titelverteidiger auf Platz neun eingelaufen. Prokops Ende schien bereits wenige Monate nach Amtsantritt als Formalie, ein letzter öffentlicher Akt.

Dann kam alles anders. Prokop durfte bleiben, weil er Besserung gelobte, mehr Mitspracherecht für seine Spieler einräumte und, wie der studierte Pädagoge selbst sagte, weniger Frontalunterricht versprach, kurzum: Weil er einmal nach Canossa und zurück ging. Und nicht zuletzt, weil der Mann, der ihn ins Amt gehoben hatte, der mächtige DHB-Vizepräsident Bob Hanning, seine Zukunft im Verband explizit mit der seines Wunschtrainers verknüpfte. Wer um Hannings Handballnetzwerk weiß, erkannte schnell: Dahinter steckte eine seriöse Drohung. Die Reporter schauten in die Röhre. Von wegen Trainerentlassung.

Zwei Jahre ist das mittlerweile her – am vergangenen Donnerstag aber erinnerte sich so mancher dran. Zwölf Tage nach dem letzten Spiel der EM 2020, die für Prokop und seine dezimierte Auswahl mit einem vermeintlich versöhnlichen fünften Platz zu Ende gegangen war, machte der DHB nämlich erneut eine völlig überraschende Entscheidung öffentlich: die sofortige Beurlaubung Christian Prokops. Im üblichen PR-Duktus dankte der Präsident Andreas Michelmann dem Geschassten in einer Mitteilung für seine Arbeit, betonte aber auch: Für die kurzfristigen Ziele des Nationalteams, also das Olympiaqualifikationsturnier im April in Berlin und die Sommerspiele in Tokio selbst, benötige es dringend einen neuen Impuls.

Keine 24 Stunden später nahm am Freitagvormittag bereits der Nachfolger auf dem Podium Platz, zufälligerweise in jenem Hannoveraner Flughafenhotel, in dem Prokop 2018 noch gestützt worden war. Alfreð Gíslason, der langjährige Erfolgstrainer des SC Magdeburg sowie des THW Kiel und seit vergangenem Frühjahr beschäftigungslos, übernimmt mit sofortiger Wirkung. Am 13. März gegen die Niederlande wird der Isländer, der von 2006 bis 2008 bereits die Auswahl seines Heimatlandes verantwortete, das erste Spiel als Bundestrainer bestreiten. Im kleinen, überschaubaren, familiären Handballkosmos sorgte die Meldung für großes Aufsehen.

Fachlich ist Gíslasons Beförderung zum obersten Handballtrainer des Landes eine ebenso logische wie nachvollziehbare Wahl. Niemand wird das Know-how, die Erfahrung und den Status des studierten Historikers und Hobbygärtners infrage stellen. Der Nationalspieler Julius Kühn von der MT Melsungen sagte nach dem Bundesliga-Spiel seines Teams am Donnerstagabend: "Alfreð Gíslason ist für jeden Handballer ein außergewöhnlicher, großer Name, vor dem man erst mal Respekt haben muss." Umso erstaunlicher ist es, dass ein Mann wie Gíslason überhaupt mehrere Monate auf dem Markt war, ohne sich anderweitig zu binden. Womöglich liegt auch genau darin der plötzliche Kurswechsel des DHB begründet: Gerüchten zufolge soll Gíslason dem Verband ein Ultimatum gestellt haben, weil offenbar mindestens ein weiteres interessantes Angebot auf seinem Tisch lag. Mitte Februar, so heißt es, wäre die Frist ausgelaufen.