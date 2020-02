Das Coronavirus wirkt sich immer stärker auf den Sport aus. Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio sind wegen der Ausbreitung "ernsthaft besorgt", wie sie am Mittwoch mitteilten. Die Formel 1 diskutiert eine mögliche Absage des Shanghai-Rennens im April, die Liste bereits gestrichener oder verlegter Events ist lang:

In der vorigen Woche wurden die Hallen-WM der Leichtathletik im chinesischen Nanjing und die Weltcups auf den olympischen Pisten von Yangqing abgesagt. Der Basketball-Weltverband Fiba hat das im chinesischen Foshan geplante Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen nach Belgrad verlegt. Die Boxer versuchen nun, sich in Amman (Jordanien) statt in Wuhan für Olympia zu qualifizieren. Die deutschen Segler Daniel Göttlich und Linus Klasen hängen in China fest.



Das Ende März auf der chinesischen Ferieninsel Hainan geplante Formel-E-Rennen fällt aus, ebenso das internationale Reitturnier in Hongkong. Am vergangenen Donnerstag verkündete der chinesische Fußball-Verband CFA, dass alle Spiele im Land bis auf Weiteres ausgesetzt werden. Der Saisonstart der Super League, geplant für den 22. Februar, wurde ebenfalls verschoben. Die Tour von Hainan, eine Radrundfahrt, die einen Tag später starten sollte, wurde gestrichen, wie die World Series im Wasserspringen, die ab dem 7. März in Peking stattfinden sollte.



In China sollten die letzten Olympia-Tickets im Frauenfußball vergeben werden, das Turnier findet nun in Australien statt. Die Chinesinnen dürfen nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen teilnehmen, abgeschottet und in Quarantäne in einem Hotel in Brisbane.

Besonders betroffen sind von Asiatinnen und Asiaten dominierte Sportarten wie Badminton. "Die Situation ist sehr schwierig", sagt Martin Kranitz, der Sportdirektor des Deutschen Badminton-Verbands. Eigentlich ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gerade in vollem Gange. Bis Ende April finden jede Woche internationale Turniere statt, bei denen Weltranglistenpunkte gesammelt werden können.



Aus Kranitz' Sicht können jetzt weder die chinesischen Spieler bei Turnieren ausgeschlossen werden noch könnte es ohne Wettbewerbsverzerrung eine verkürzte Olympiaqualifikation geben. "Es wäre ja denkbar, jetzt einen Cut zu machen und den Qualifikationszeitraum für beendet zu erklären", sagte Kranitz, der am Olympiastützpunkt in Saarbrücken tätig ist.

Ende voriger Woche wurde das mit 90.000 US-Dollar dotierte China Masters abgesagt. Noch zögert man in der Geschäftsstelle des Weltverbands BWF im malaysischen Kuala Lumpur, auch die Asienmeisterschaften abzusagen, die Ende April in Wuhan stattfinden sollen – dort, wo die Viruserkrankung offenbar erstmals auftrat. "Es ist zu früh, eine definitive Entscheidung zu fällen", heißt es vom Verband.

Dopingproben ausgesetzt – zur Sicherheit

Auch in Deutschland kursieren Sorgen. Vom 3. bis 8. März sollen in Mülheim an der Ruhr die mit 170.000 US-Dollar dotierten German Open ausgetragen werden. Fast die gesamte Weltspitze hat sich angemeldet, auch rund vierzig chinesische Athletinnen und Athleten plus Betreuerstab. Die Chinesen, die mit den zwei Olympiasiegern Chen Long und Lin Dan anreisen, sind Publikumsmagneten. Man stehe im Kontakt mit dem Gesundheitsamt der Stadt, dem Robert Koch-Institut und dem Weltverband, sagt die Sprecherin Claudia Pauli.

Bisher habe es keine Konsequenzen gegeben, sagt sie: "Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt." Mit Blick auf die größeren Turniere, die in den kommenden Woche vornehmlich in Europa stattfinden, schlägt Kranitz vor: "Für die Chinesen wäre es jetzt vielleicht sinnvoll, die Spieler zwei Wochen in ein anderes Land in Quarantäne zu schicken, ehe sie zu den Turnieren fahren."

Vereinzelt habe es laut Kranitz Nachfragen von Schiedsrichtern und Spielern gegeben, ob man den chinesischen Spielern wie üblich die Hand geben solle. In einer Mitteilung der BWF vom Dienstag heißt es, dass erst einmal alle üblichen Konventionen und Etiketten wie Seitenwahl mit Münzwurf, Händeschütteln und Siegerehrungen beibehalten werden sollen.

Die Ausbreitung des Virus könnte sogar noch längere Folgen für den Weltsport haben. Am Montag teilte Chinas Antidopingagentur mit, man habe entschieden, Dopingkontrollen auszusetzen. Des Gesundheitsschutzes wegen.