Titelverteidiger FC Bayern München tritt im Viertelfinale des DFB-Pokals beim FC Schalke 04 an. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau.

Regionalligist 1. FC Saarbrücken, der einzige im Wettbewerb verbliebene Amateurclub aus der vierten Liga, empfängt Fortuna Düsseldorf. In zwei weiteren Bundesliga-Duellen gastiert der 1. FC Union Berlin bei Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt empfängt den SV Werder Bremen.

Das Viertelfinale wird am 3. und 4. März ausgespielt. Das Ziel der acht verbliebenen Teams ist das DFB-Pokalfinale am 23. Mai in Berlin.

Der FC Bayern ist Rekord-Pokalsieger mit 19 Erfolgen. Schalke konnte die Trophäe fünf Mal gewinnen, ebenso wie Frankfurt, zuletzt 2018. Noch erfolgreicher war Werder Bremen mit sechs Siegen. Düsseldorf hat immerhin zwei Pokalsiege auf seinem Briefpapier, während die restlichen drei Viertelfinalisten in diesem Wettbewerb bisher leer ausgingen.