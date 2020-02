Der Deutsche Handball-Bund richtet gemeinsam mit den Niederlanden 2025 die Frauen-WM aus, 2027 wird die Männer-WM ebenfalls in Deutschland stattfinden. Das hat die Internationale Handball-Föderation (IHF) in Kairo entschieden. "In Summe ist das eine riesige Chance für unsere Sportart, den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.

Auch der im kommenden Jahr aus dem Amt scheidende DHB-Vizepräsident Bob Hanning äußerte sich positiv. "So im Fokus wie in den nächsten zehn Jahren hat der Handball noch nie gestanden. Das bedeutet, dass wir im Fahrwasser einer so großen Sportart wie dem Fußball mitschwimmen können. Wir sind sehr stolz, dass wir das erreicht haben", sagte Hanning

Die Titelkämpfe der Männer für die Meisterschaft 2025 sollen in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgerichtet werden. Die Frauenmannschaften sollen sich für 2025 in Ungarn für die WM qualifizieren.

Deutschland hat 2017 bereits die Handball-WM der Frauen ausgerichtet. 2019 haben die Männer ebenfalls in Deutschland um die Weltmeisterschaft gespielt. Auch die Europameisterschaften werden 2024 in Deutschland stattfinden. Bei der Weltmeisterschaft 2019 wurden die Frauen Achter. Die Männer hatten im Vorjahr als Vierter eine Medaille nur knapp verpasst, bei ihren Spielen in den ausverkauften Hallen von Berlin, Köln und Hamburg sahen aber teilweise mehr als elf Millionen Menschen am Fernseher zu. Hanning sieht die WM-Vergabe daher als Verpflichtung für den Verband und die Nationalmannschaft an. "Das sind herausragende Möglichkeiten, die es jetzt zu nutzen gilt. Das ist die größte Chance, die der Handball in Deutschland je hatte beim Thema Mitgliedergewinnung", sagte Hanning.