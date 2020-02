Wer spielt wann gegen wen?

Auch wenn es in diesen Tagen schwerfällt. Verschenken Sie dennoch Ihre Herzen, auch, aber bitte nicht nur, an Fußballvereine.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Schalke gegen Leipzig. Zwar haben die Schalker in der Rückrunde nicht viel hinbekommen, gerade mal drei Törchen, was Erling Haaland in seiner Frühstückspause erledigt. Doch verloren haben sie nur ein Spiel und die Null steht meist, außer es ist gerade DFB-Pokal. Keine leichte Aufgabe für die Herbstmeister aus Leipzig, die mit einem Sieg anreisen. 1:0 gewann RB in London gegen Tottenham Hotspur. Der Gegner musste auf einige seiner besten Spieler verzichten, doch immerhin handelt es sich um den Vorjahresfinalisten. Und die mutig auftretenden Leipziger waren zwei Drittel der Partie überraschend deutlich überlegen, stets mindestens einen Schritt und Gedanken schneller als die Spurs. Noch steht das Rückspiel aus, doch dieser Sieg war ein Qualitätssprung und zugleich der größte der Leipziger Vereinsgeschichte, die zugegeben noch nicht sehr lang ist. Besonders hervor taten sich der walisische Abwehrspieler Ethan Ampadu, ein 19-jähriger Leihspieler aus Chelsea, sowie der spanische Linksverteidiger Angeliño, eine 23-jährige Leihgabe von Manchester City. Und für Julian Nagelsmann deutet sich der wichtigste Erfolg seiner Karriere an. Besteht er das Rückspiel, hat er José Mourinho geschlagen. Liest sich seltsam, kaum zu glauben, stimmt aber.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Frankfurt gegen Union Berlin. An die – bald wieder abgeschafften – Montagsspiele in der Bundesliga werden wir uns nie gewöhnen, schon deshalb, weil wir sie in unserer traditionellen Bundesliga-Rückschau nicht berücksichtigen können. Das hätte die DFL doch längst begreifen können.



Wer steht im Blickpunkt?

Florian Kohfeldt. Werder Bremen hat zuletzt aus neun Spielen ganze drei Punkte bei einem Torverhältnis von 3:23 Toren geholt, wobei der einzige Sieg aus einem Eigentor resultierte. Den Eindrücken der jüngsten Wochen und Monate sowie der aktuellen Tabelle nach zu urteilen, wäre der Relegationsplatz 16 schon ein Erfolg. Ist es loyal oder naiv, dass der Verein dennoch an seinem Trainer festhält? "Selbst wenn wir absteigen, werden wir den Weg mit Florian weitergehen", sagte der Manager Frank Baumann in einem Interview mit Radio Bremen. Vor drei Jahren war das allerdings, damals war Kohfeldt Trainer der U23 und hatte acht Spiele in Serie nicht gewonnen. Am Ende schaffte er als 17. und mit einem Punkt Vorsprung den Klassenerhalt in der dritten Liga. Sicher ein gutes Omen.

Kohfeldt trifft auf Dortmund. Das ist einerseits blöd, wegen Erling Haaland. Der Norweger hat am Dienstag gegen Paris Sant-Germain nicht nur zwei Tore erzielt, sondern auch bei einem Konter beinahe einen neuen Weltrekord im Sprint hingelegt. Die 60 Meter soll er in 6,64 Sekunden bewältigt haben, will jemand mit den TV-Bildern nachgemessen haben. Das sind nur 0,3 Sekunden über dem Weltrekord der Leichtathleten. Andererseits ist Dortmund der Lieblingsgegner der Bremer. Kürzlich warfen sie den BVB aus dem Pokal raus, wie schon im Vorjahr. In der Bundesliga gelang ihnen in der Vorsaison im Heimspiel im Mai ein 2:2-Unentschieden, das den BVB endgültig den Glauben an den Titel nahm. Kann Werder Dortmund wieder wehtun?