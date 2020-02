Eintracht Frankfurt – Red Bull Salzburg 2:2 (1:1)

Mit einem Tag Verspätung ist Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Die Hessen erzielten bei Red Bull Salzburg ein 2:2-(1:1)-Unentschieden, das nach dem 4:1-Hinspielerfolg für ein Weiterkommen reichte. Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer (10. Minute) und Jérôme Onguéné (72.) brachten die Gastgeber zweimal in Führung, Frankfurts André Silva (30. und 83.) gelang zweimal der Ausgleich. Das Spiel hätte ursprünglich bereits am Donnerstagabend stattfinden sollen, wurde aufgrund einer Orkanwarnung aber auf Freitag verlegt. Im Achtelfinale trifft Frankfurt nun am 12. und 19. März auf den FC Basel.

FC Porto – Bayer Leverkusen 1:3 (0:1)

Mit einer eindrucksvollen Leistung ist Bayer Leverkusen ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Die Leverkusener gewannen am Donnerstagabend beim letztjährigen Champions-League-Viertelfinalisten FC Porto souverän mit 3:1 (1:0), nach einem 2:1 im Hinspiel vor einer Woche. Für die Leverkusener trafen Lucas Alario (11.), Kerem Demirbay (51.) mit seinem ersten Tor im 26. Pflichtspiel für Bayer und Nationalspieler Kai Havertz (57.). Moussa Marega traf für Porto (66.), sein Teamkollege Tiquinho Soares sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (85.). Im Achtelfinale spielt Leverkusen gegen die Glasgow Rangers.



Malmö FF – VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Mit einem Auswärtssieg bei Malmö FF hat der VfL Wolfsburg das Achtelfinale der Europa League erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann beim schwedischen Rekordmeister am Donnerstagabend mit 3:0 (1:0). Das Hinspiel hatten die Niedersachsen eine Woche zuvor mit 2:1 für sich entschieden. Josip Brekalo (42. Minute), Yannick Gerhardt (65.) und João Victor (69.) erzielten die Tore für den VfL, der erstmals seit 2016 wieder in der Runde der besten 16 eines europäischen Wettbewerbes steht. Im Achtelfinale trifft Wolfsburg auf den ukrainischen Club Schachtar Donezk.