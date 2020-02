Wer spielte wie gegen wen?

Sie wollten einen klaren Sieg für Schalke, liebe Userinnen und User. Netter Versuch.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Schalke gegen Leipzig, das Spiel, bei dem man das stärkste Signal an der Tabellenspitze vernahm. Bayern tat sich schwer gegen Paderborn, Dortmund begnügte sich mit einem Pflichtsieg beim Abstiegskandidaten Bremen, Gladbach verpasste den sicher geglaubten Heimsieg gegen Hoffenheim. Die Elf von Julian Nagelsmann triumphierte jedoch an diesem Wochenende. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Tottenham am Mittwoch fegte sie Schalke 5:0 vom Platz. Zwischendurch, nach drei sieglosen Bundesliga-Spielen und dem Aus im DFB-Pokal, hatte es so ausgesehen, als würde sich RB bald aus dem Meisterrennen verabschieden. Die vielen Fans der Leipziger in ganz Deutschland machten sich womöglich grundlos Sorgen. Sie können beruhigt sein und dürfen weiter auf den ersten Titel des Außenseiters aus Sachsen hoffen, dem die Herzen nur so zufliegen.

"Und das alles ohne Viktor Orbán", sagte Lothar Matthäus, der sich sogleich korrigierte. "Äh, Willi natürlich." Der fränkische Sky-Experte und ehemalige Nationaltrainer Ungarns pries auch die "Bärchenbildung und Bassgwode im Mittelfeld". Eine gute Rolle spielen inzwischen die Spieler, die neu sind in Leipzig. Der französische Jugendnationalspieler Christopher Nkunku bereitete vier Tore vor. Der Spanier Angeliño gefiel nicht nur durch ein Tor. Timo Werner dachte sich offenbar: "Dann kann ich ja gehen." Er plauderte über seinen neuen Traumverein Liverpool. Schalke hingegen verlor zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen 0:5. Und Alexander Nübel wird von Schalke-Fans nicht mehr nur wegen seines anstehenden Wechsels nach München ausgepfiffen, sondern auch wegen seiner Fehlgriffe.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bremen gegen Dortmund war ein kleiner Nichtangriffspakt. Beide Trainer setzten auf Abwehrkraft, jeweils drei statt zwei zentrale Verteidiger. Lucien Favre, weil seine Borussia vier Gegentore im letzten Auswärtsspiel und drei beim verlorenen Pokalspiel in Bremen gefangen hatte. Florian Kohfeldt, weil sich für Bremen zurzeit die Igeltaktik ohnehin empfiehlt. Folglich gab es wenige Torchancen, fast immer waren die Angreifer in Unterzahl, im Strafraum war nicht selten ein Stürmer von drei Gegnern umzingelt. Für den BVB ging die Rechnung auf, weil er sich darauf verlassen konnte, dass dank Erling Haaland irgendwann ein Tor fällt.



Und so kam es: Haalands erste Chance, kurz nach der Pause, konnten die Bremer noch abwehren. Doch die anschließende Ecke brachte etwas ein, nämlich die Führung durch Dan-Axel Zagadou. Dann schlug der Norweger selbst zu – mit dem schwachen rechten Bein, mit dem er fester schießt als manch anderer mit seinem starken. Am Ende registrierte der BVB einen ultranüchternen wie souveränen 2:0-Sieg. Und Florian Kohfeldt, ohne reelle Siegidee angetreten, konnte mit einer knappen Niederlage gegen Dortmund Gesicht und Job wahren. Die Vereinsführung der Bremer hält zu ihm, obwohl sein Team in den letzten zehn Spielen nur drei Punkte sammelte und ein Torverhältnis von 3:25 aufweist. Wo Monogamie als Illusion enttarnt ist, fällt die Bremer lebenslange und exklusive Treue zu ihrem Trainer besonders tugendhaft ins Gewicht.

Wer stand im Blickpunkt?

Steffen Baumgart. Der Paderborner Trainer möchte nicht gelobt werden. Ihm wären Punkte lieber. Aber was soll man tun? Er gewinnt zwar nicht, doch man muss ihm dafür applaudieren, dass seine Elf so couragiert spielt. Selbst beim Meister Bayern München versuchten die Aufsteiger, auf Sieg zu spielen. Seine Spieler griffen an und wagten auch riskante Dribblings im Mittelfeld. Zwei Mal glichen sie die Führung der Münchner aus. Erst in der 88. Minute fiel das Siegtor der Bayern. Am Ende verloren die tapferen Paderborner wieder mal 2:3, wie schon gegen die Spitzenteams Leipzig, Leverkusen sowie das Hinspiel gegen die Bayern. Die Komplimente für Paderborn sind ernst gemeint. Wir schwören!

Kleiner Gratistipp an die Bayern: Am Dienstag in Chelsea beim Verteidigen vielleicht auf die Formation Hühnerhaufen verzichten.