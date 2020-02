Was sauste und brauste da über das Feld? Es war Erling Haaland, der von einem Tor zum anderen fegte. Er trug Siebenmeilenstiefel. Das war ein Konter in der 14. Minute, aus dem zwar kein Dortmunder Tor entstand; Haaland kam nicht mal an den Ball. Aber mit seinem Affenzahn hinterließ er Staunen. Hoffentlich hat sich im Stadion in dieser Szene niemand vom Luftzug erkältet.

Haalands Widerpart im Trikot von Paris hieß Neymar. Er lief nicht so schnell, obwohl er es vielleicht könnte. Stattdessen ließ er sich gern auf Scharmützel ein. An der Mittellinie wollte er einmal Łukasz Piszczek vorführen. Neymar wackelte mit den Hüften, kreiste das Bein über dem Ball und verlor ihn.

Das Achtelfinalhinspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain wurde zum Duell Talent gegen Star, Wucht gegen Tricks, Jüngling gegen Diva, Haaland gegen Neymar. Mit vorerst gutem Ende für den BVB, nämlich einem 2:1-Sieg. Mit gutem Ende überhaupt, nämlich dem schlechten für Neymar, der seine Fertigkeiten zwar erkennen ließ, mit seinem Gehabe jedoch vielen, auch den neutralen Fußallfreunden, auf die Nerven ging.

Die Vorgeschichte dieses Spiels ließ viele Tore erwarten. Beide Teams verfügen über sehr gute Stürmer und nicht ganz so gute Abwehrspieler. Der BVB entschied sich für die Taktik, mit der er in der Vorrunde ein 0:0 gegen Barcelona erreichte: Vorsicht, Rückzug, vielköpfige Defensive, im gegnerischen Strafraum war eher wenig los. Auch Paris griff nicht überambitioniert an.

Haaland gegen Neymar

Umso mehr war die Bühne frei für die beiden so unterschiedlichen Stürmer. Haaland hatte Energie geladen. Wenn es eng wird im Mittelfeld, was in der ersten Halbzeit die Regel war, ist das eher nicht sein Ding. Aber zur Jagd auf den Ball blasen, das kann er. Einige Male grätschte er stürmeruntypisch den Ball ab und stiftete seine Mitspieler zu ähnlichen Taten an.

Neymar hingegen verlangte Applaus für Hackentricks im Mittelfeld. Einmal tunnelte er Mats Hummels. Immer wieder nahm er jedes Tempo raus, auf Kreisligadeutsch bezeichnet man einen solchen Spieler als Stehgeiger. Meist chippte er den Ball in den Strafraum, was gar nicht seinen Stärken entspricht.

Jubel, wenn er den Ball verlor

Dennoch suchten seine Mitspieler immer wieder ihn, als hätte er in seinem Vertrag stehen, dass jeder Pariser Angriff über ihn laufen muss. Einmal schoss er aus einer Laune heraus aus 40 Metern aufs Tor, ohne Aussicht auf Erfolg, weit drüber. In seine Dribblings flocht er Schnörkel ein, verzierte sie mit Barockengelchen.

Dadurch zog er den Argwohn der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich. Sie pfiffen ihn aus, beleidigten ihn, gestikulierten aufgekratzt, als Neymar seine Handschuhe auszog, aufs Spielfeld warf, bevor ein Adlatus sie wegräumte. Als ihm Hummels den Ball stibitzte, jubelten die Fans. Als Emre Can Neymar über seine Klinge springen ließ, johlten sie.

Nicht nur dafür erhielt Can, mit dem eine wichtige Nebenrolle besetzt war, viel Lob, auch für seine Leidenschaft und Härte. Da konnte man über den einen oder anderen Fehlpass von ihm großzügig hinwegsehen. Diese hatte Lucien Favre womöglich noch im Kopf, als er nach dem Spiel gefragt wurde, ob Can der neue Führungsspieler sei. Der Dortmunder Trainer wich aus.