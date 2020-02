Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach dem Vorwurf rassistischer Beleidigungen gegen den Berliner Jordan Torunarigha im Pokalspiel auf Schalke Ermittlungen eingeleitet. Hertha BSC und Torunarigha wurden zu einer Stellungnahme aufgefordert, wie der DFB bestätigte. Der Abwehrspieler war bei der 2:3-Niederlage der Berliner nach Verlängerung beim FC Schalke 04 von Zuschauern rassistisch beleidigt worden.

Schiedsrichter Harm Osmers habe erst nach der regulären Spielzeit von den Beleidigungen erfahren, sagte Peter Sippel, Leiter Training und Qualifizierung beim DFB, am Mittwoch im Gespräch mit sportschau.de. Herthas Sportdirektor Michael Preetz sei auf Osmers zugekommen und habe ihn auf die Beleidigungen der Fans gegen den Fußballprofi von Hertha hingewiesen. Weil es aber bereits im Laufe der zweiten Halbzeit zu dem Vorfall gekommen sei, wäre laut Sippel "der Kontext nicht mehr herzustellen gewesen".

Eine Empfehlung des Weltverbandes Fifa sieht unter anderem vor, die Zuschauer via Durchsage aufzufordern, diskriminierende Beleidigungen zu unterlassen. Osmers habe aber in der Verlängerung keine weiteren Vorfälle wahrgenommen. In diesem Fall hätte er nach Aussage von Sippel eine Durchsage des Stadionsprechers verlangt.

Auch Schalke-Führung will den Vorfall untersuchen

Auch Gastgeber FC Schalke 04 kündigte Konsequenzen an. Der Verein nehme "die Aussagen des Spielers von Hertha BSC, Jordan Torunarigha, hinsichtlich rassistischer Aussagen und Laute gegen ihn während des Pokalspiels am Dienstagabend sehr ernst", hieß es in einer Stellungnahme. "Gemeinsam mit der Polizei Gelsenkirchen, dem Sicherheitsdienst und internen Quellen, wie beispielsweise der kürzlich eröffneten #stehtauf-Anlaufstelle, wird der Fall ausführlich geprüft."

Der Vorstand und Trainer David Wagner hatte sich schon direkt nach dem Achtelfinalspiel bei den Berlinern und dem Abwehrspieler entschuldigt. "Ein solches Verhalten verstößt nicht nur gegen Stadionordnung, Leitbild und Satzung des FC Schalke 04, sondern widerspricht auch all unseren Werten. Wir werden mit Sanktionen reagieren und die Vorfälle auch entsprechend zur Anzeige bringen", hieß es in der Mitteilung. Schalke-Trainer Wagner ergänzte, er würde ein Spiel bei rassistischen Beleidigungen auch abbrechen: "Am Ende müssten beide Mannschaften, beide Offizielle und der Schiedsrichter das mitbekommen. Und wenn wir dann sagen, wir kicken nicht weiter, dann kicken wir nicht weiter. Da hätte ich überhaupt kein Problem damit."

Jordan Torunarigha war am Dienstagabend von Zuschauern in der Veltins-Arena mit Affenlauten und Beleidigungen gekränkt worden. "Mehrfach" sei es dazu gekommen, sagte Herthas Trainer Jürgen Klinsmann. Man habe die Schiedsrichter auch sofort darauf hingewiesen. "Der Junge ist beleidigt worden und war aufgepusht", so Klinsmann. "Da braucht man dann Fingerspitzengefühl und muss ihm nicht später in der Situation noch die zweite Gelbe Karte geben."

Rote Karten für Torunarigha und Wagner

Der in Chemnitz geborene Torunarigha war in der Verlängerung (102. Minute) von Schiedsrichter Osmers nach einem Zweikampf mit Omar Mascarell mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Zuvor war er auch noch unabsichtlich mit Schalkes Trainer David Wagner zusammengestoßen und hatte einen Getränkekasten zu Boden geworfen. Nachdem Wagner dem Hertha-Profi nach eigener Aussage aufhelfen wollte, sah dieser von Osmers nach Videobeweis die Rote Karte und musste den Innenraum verlassen.

"Ich habe null Erklärung für die Rote Karte", sagte Wagner in der Pressekonferenz, als er nach den Gründen für seinen Ausschluss gefragt wurde. "Der Schiedsrichter hat mir erklärt, dass ich den Spieler am Nacken gepackt habe. Aber ich wollte nur dafür sorgen, dass er die Balance wiederfindet." Auch dieser Vorfall beschäftigt den DFB. "Wir werden die Verhängung der Roten Karte überprüfen und vor allem danach, ob es sich um eine offensichtliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters handelt", sagte Anton Nachreiner, Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses, dem Onlineportal Sport1. Platzverweise werden nachträglich allerdings nur bei einem ganz offensichtlichen Irrtum des Referees zurückgenommen.