Wer spielt wann gegen wen?

Bayern gegen Red Bull. Sie, liebe Leserinnen und Leser, entscheiden über den Meister der Herzen.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Leipzig. Der Tabellenzweite hat nur einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter und könnte stolz und mit Schwung nach München fahren. Doch die Julian-Nagelsmann-Elf wirkte zuletzt oft abgestanden wie eine offene Brausedose, die zu lange in der Sonne stand. Da prickelte nicht mehr viel. In der Bundesliga hat sie zuletzt zweimal nicht gewonnen, im Pokal flog sie diese Woche in Frankfurt raus. Der Trainer muss nun erklären, warum er Timo Werner lange auf der Bank ließ. Immerhin traf der neue Spanier mit dem schönen Namen Olmo. Es wäre mal an der Zeit, dass die Leipziger in München was reißen. Ihre Bilanz dort: drei Spiele, null Punkte, null Tore. Bleibt's auch am Sonntag dabei, muss der kürzlich noch fröhliche Herbstmeister im Titelrennen abreißen lassen.



Die Bayern haben auch im Pokal gewonnen, stehen als einziger der vier Meisterkandidaten im Viertelfinale. Die TSG Hoffenheim besiegten sie mit einem inzwischen typisch deutschen torüppigen 4:3. Die Fernsehreporter überschlugen sich vor Freude. Allerdings war die Abwehr des FCB die letzten 30 Minuten ihres Namens nicht wert und in den letzten zehn hätte sie fast den 4:1-Vorsprung hergegeben. Vielleicht haben diejenigen recht, die das nicht auf eine generelle Defensivschwäche, sondern auf Unkonzentriertheiten zurückführen. Vielleicht aber auch nicht.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bremen gegen Union Berlin. Wie sehr die vielen Niederlagen der jüngeren Epoche an Florian Kohfeldt nagen, sah und hörte man an seinen Gorillagesten und -schreien nach dem 3:2 des SV Werder im Pokal gegen Dortmund. In einem stimmungsvollen und spannenden Spiel erzielten Leonardo Bittencourt und Milot Rashica schöne Tore. Geht doch, Werder kann Fußball spielen. In der Bundesliga-Tabelle hilft der Sieg allerdings nichts. Will Bremen die Klasse behalten, müsste wieder mal ein Heimsieg her. Den letzten erlebten die an und für sich geduldigen Fans am 1. September. Am Samstag könnte es wieder schwerer werden als gegen den BVB. Bundesliga ist für die spielerisch talentierten Bremer im Gegensatz zum Pokal Existenzkampf. Außerdem ist die Abwehr von Union ein anderes Kaliber.

Wer steht im Blickpunkt?

Jordan Torunarigha, Chemnitzer, Abiturient, DFB-Jugendnationalspieler und Verteidiger von Hertha BSC. Am Dienstag wurde er, wie er sagt, während des Pokalspiels in Schalke von Zuschauern rassistisch beleidigt. Er weinte auf dem Platz, auch weil er sich an frühere Zeiten erinnert gefühlt habe. "In Chemnitz haben mich einige Eltern meiner Freunde früher nicht akzeptiert", erzählte er einst der Berliner Zeitung. "Beim Fußball wurde ich komisch angeschaut. Nicht von den Kindern, die kennen Rassismus nicht. Aber von deren Eltern habe ich immer wieder eine Abneigung gespürt." Die Polizei, der DFB und der Verein Schalke 04 wollen nun ermitteln. Solidarität erfuhr Torunarigha von seinen Mit- und Gegenspielern, auch vom Schalker Trainer David Wagner und von der Schalker Fan-Initiative, die sich dem Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus verschrieben hat.

Mit Wagner war Torunarigha in der Verlängerung in der Coachingzone kollidiert. Dabei schmetterte der aufgewühlte Spieler eine Getränkekiste auf den Boden, während der Trainer ihn an der Schulter berührte. Nicht schön, aber vor dem Hintergrund der Geschehnisse halb so wild. Doch der Schiedsrichter Harm Osmers, der nach Angaben Jürgen Klinsmanns gar über die rassistischen Vorfälle informiert worden war, zog die neue DFB-Linie, wonach Disziplinlosigkeiten strenger geahndet werden sollen, durch. Er stellte den Geschmähten Torunarigha mit Gelb-Rot vom Platz. Und Wagner sah gar die Rote Karte – wegen Spielverzögerung, wie Osmers später sagte. Die Schiedsrichter machen in ihrer Rolle als Tugendwächter gerade einiges falsch.